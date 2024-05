UŽIVO! PSŽ - BORUSIJA: Ko ide u FINALE Lige šampiona? Sveci jure GOL MINUSA iz Dortmunda? Parižani se muče!

PSŽ - BORUSIJA DORTMUND 0:0

TOK MEČA:

Prvo poluvreme:

31. minut - Sjajan prodor Mbapea, uposlio je Dembelea koji je izgledne situacije bio neprecizan.

27. minut - Pokušao je Vitinja, daleko preko gola.

24. minut - Muči se PSŽ, Parižani nikako da stvore pravu priliku.

18. minut - Novi pokušaj Borusije, nakon brze akcije, Rajrson zamalo neprecizan.

foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

11. minut - Preti i Borusija nakon početne inicijative Parižana, pokušao je Adejemi, samo korner.

7. minut - Pokušao je i Mbabe negde sa penaltika, takođe u Kobela.

4. minut - Prvi pokušaj Parižana, pokušao je Hakimi sa distance, pravo u Kobela.

1. minut - Utakmica je počela.

foto: Federico Pestellini / imago sportfotodienst / Profimedia

PSŽ: Donaruma, Hakimi, Markinjoš, Beraldo, Mendeš, Zair-Emri, Vitinja, Ruiz, Dembele, Mbape, Ramoš. Dortmund: Kobel, Rajrson, Humels, Šloterbek, Matsen, Džan, Sabicer, Sančo, Brant, Adejemi, Fulkrig. Sudija: Danijele Orsato Stadion: Park Prinčeva

Fudbaleri PSŽ i Borusije Dortmund sastaju se u revanš meču polufinala Lige šampiona.

Borusija je u prvom meču slavila sa 1:0 i pred Parižanima nije nimalo lak zadatak.

foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener PSŽ-a Luis Enrike svestan je kakav zadatak očekuje njegov tim.

"Cilj je doći do finala, a da bismo to uspeli moramo da budemo bolji od velikog tima kao što je Dortmund. Uvek ima prostora za napredak i radili smo na tome. Dva gola mogu da se postignu za tri sekunde, ali možemo da primimo i dva gola u tom vremenu. Mi ćemo da pobedimo, to je jedina fraza koju znam na francuskom", rekao je trener PSŽ-a Luis Enrike.

PSŽ je do sada samo jednom igrao finale Lige šampiona i to 2020 godine kada je poražen od Bajerna sa 1:0

foto: AP

Optimista je i trener Borusije Edin Terzić.

Borusija je osvojila Ligu šampiona 1997. godine, pošto je u finalu pobedila Juventus 3:1. Klub iz Dortmunda je 2013. u finalu LŠ poražen od Bajerna 2:1.

"Morate da zaslužite put na Vembli. Potreban nam je samo remi u revanšu, ali želimo i pobedu. Imamo malu prednost i dobru priliku", rekao je trener Borusije Edin Terzić.

Klub iz Dortmunda dosada je dva puta igrao finale elitnog takmičenja.

Podsetimo pravilo gola u gostima višne važi i slučaja pobede "Svetaca" od gola razlike, meć će otići u produžetke, a potom penale.

U drugom polufinalu se sastaju Real i Bajern. U prvoj utakmici odigranoj prošlog utorka u Minhenu bilo je 2:2, a revanš je na programu u sredu od 21 sat u Madridu.

Finale Lige šampiona biće odigrano 1. juna na londonskom "Vembliju".

Utakmica u Parizu počinje u 21 čas.

