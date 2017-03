PANIKA U NEMAČKOJ: Sumnjiv paket pronađen u ministarstvu finansija, NA IME MINISTRA!

Nemačka policija došla je u ministarstvo odmah po pozivu, a posle provere sumnjivog paketa, nije utvrđeno da bi paket mogao biti opasan.

Prema navodima Bilda, paket adresiran na ministra finansija Volfganga Šojblea sadržao je eksplozivnu materiju koja bi prilikom otvaranja izazvala ozbiljne povrede.

Zaposleni u prijavnici ministarstva su sumnjivi paket primetili jutros oko deset sati prilikom rutinskog skeniranja.

Paket su potom stručnjaci za demontiranje eksploziva odneli u Grunenvald kako bi ga proverili.

Za to vreme zaposleni u ministarstvu finansija morali su napuste zgradu.

