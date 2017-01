ŠULC SKIDA MEKRELOVU NA 5 NAČINA: Kancelarka na teškim mukama

Kao prvo, Šulc može napraviti predizbornu kampanju Socijaldemokratske partije Nemačke, koju on predstavlja agresivnijom. Ako je suditi po anketama javnog mnjenja, u poslednje četiri godine ona je imala dosta problema, bez obzira na uspehe na pregovorima vladajuće koalicije u 2013. godine.

Što se tiče unutrašnjeg stanja partije, socijaldemokrate daju prednost upravo Šulcu, a ne Zigmaru Gabrijelu, kojeg su mnogi smatrali pre dolaska na funkciju ministra inostranih poslova zemlje glavnim konkurentom Merkelove na narednim izborima, navodi se u članku.

Drugo, Šulc bi mogao da objedini levo krilo, formirajući koaliciju zajedno sa partijom Zelenih i Levom partijom. To će povećati šanse Socijaldemokratske partije Nemačke protiv konzervativaca. Ipak, takav plan će uspeti samo ako partiji Alternativa za Nemačku ne pripadne previše mesta u parlamentu.

Kako do toga ne bi došlo, on mora uraditi sve da skrene pažnju birača sa njene liderke Frauke Petri, piše autor.

Treće, Šulc je tokom izborne kampanje trebalo da izbegava migraciono pitanje: birači njegove partije, kao i čitava Evropa, deli se na one koji su protiv izbeglica i na ljude koji su spremni da „razapnu“ protivnike migracione politike Angele Merkel.

