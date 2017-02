UPRAVLJALA OZLOGLAŠENIM ZATVOROM: Evo ko je nova zamenica šefa CIA

Haspel, koja je imenovana u četvrtak za zamenika novog direktora Marka Pompea, prva je žena koja je došla na drugu najvišu poziciju u CIA-i, a odluka o njenom izboru ispraćena je aplauzom u sedištu agencije u Virdžiniji i pozdravili su je mnogi dugogodišnji obaveštajni profesionalci u SAD, prenosi danas Rojters.

Pompeo je čestitao Haspelovoj na imenovanju, istakavši da je ona "primeran obaveštajac i posvećeni patriota koji na novu dužnost donosi više od 30 godina agencijskog iskustva, kao i dokazani lider koji završava stvari i inspiriše svoje okruženje", navodi AFP.

Director Mike Pompeo today announced President Trump has selected Gina Haspel to be the new Deputy Director of CIA. https://t.co/zjqnu7SthK

Haspel je, međutim, nekada upravljala tajnim zatvorom CIA-e na Tajlandu gde je nad dva osumnjičena člana Al-Kaide primenjivan zloglasni "voterbording" - metoda simuliranja davljenja nalivanjem vodom koja se smatra oblikom mučenja, napominju agencije.

It was announced that Gina Haspel was appointed as Deputy Director of the CIA. pic.twitter.com/INoZcKfpqp