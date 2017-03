(VIDEO) IMA SAMO REČI HVALE! Tereza Mej oduševljena Trampom: On je pravi džentlmen Planeta 13:03, 21.03.2017. 2

Ona je rekla da ne treba pogrešno shvatiti to što su se oni prilikom susreta držali za ruke.

"Smatram da je on (Tramp) bio džentlmen. Dok smo prolazili kroz rampu, on je kazao da bi moglo da bude malo nezgodno", rekla je ona misleći na to što ju je Tramp uhvatio za ruku dok su izlazili iz Ovalnog kabineta na pres konferenciju.

Ona je bila prvi strani državnik koji se susreo sa Trampom nakon njegove inauguracije.

Foto: Reuter

"Ne komentarišemo privatne razgovore koje smo imali. Sve što bih želela da kažem jeste da se ne plašim da pokrećem razgovore. Priroda odnosa je takva da moramo da budemo iskreni i otvoreni jedni prema drugima."

Mediji su ranije preneli da se Tramp nije rukovao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel prilikom nedavnog susreta, što je Bela kuća opravdala činjenicoim da je "nije čuo" njen predlog da se rukuju.

Autor: Tanjug