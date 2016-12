(VIDEO) NOVA NUKLEARNA SILA PRETI SVETU: Indija lansirala raketu koja doseže do Evrope!

Međukontinentalna balistička raketa s dosegom od 5 hiljada kilometara testirana je tri puta od 2012. godine, a ovo su poslednje provere pred uključenje u indijski vojni arsenal.

Raketa je lansirana s ostrva Kalam u Bengalskom zalivu, istočno od indijske obale, rekao je Maniš Bardvej, portparol Organizacije za istraživanje i razvoj obrane.

Sedamnaest metara visoka Agni-5 teži 50 tona i može preneti nuklearnu glavu do Kine i gotovo cele zapadne Evrope.

Agni rakete srednjeg i dalekog dometa predstavljaju ključni deo indijskog programa zastrašivanja regionalnih rivala poput Pakistana i Kine.

"Uspešno lansiranje Agni-5 čini svakog Indijca veoma ponosnim. Ona će dodati neverovatnu snagu našoj strateškoj obrani", napisao je na Tviteru indijski premijer Narendra Modi.

Successful test firing of Agni V makes every Indian very proud. It will add tremendous strength to our strategic defence.

The successful test firing of Agni V is the result of the hardwork of DRDO & its scientists. I congratulate them. @DRDO_India