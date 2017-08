(KURIR TV) IZNENAĐENJE ZA KOŠARKAŠE SRBIJE: Posle treninga Anđelija im donela karikature, evo kako su reagovali i šta je pitao selektor Đorđević

Kao što je i sam selektor Aleksandar Đorđević primetio, poslednji dan priprema košarkaške reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo koje će se igrati od 31. avgusta do 17. septembra privukao je u dvoranu Ranko Žeravica veliki broj predstavnika medija.

1 / 12 Foto: Marina Lopičić



"Nadam se da ću kao i pred Olimpijske igre u Riju doneti sreću ekipi. Drago mi je da je Raduljica, koji je inače, zbog brade vrlo inspirativan i ima interesantno lice, baš vama ispričao da je prošle godine moju karikaturu držao na ormariću u svlačionici", kaže mlada devojka za Kurir.



Na pitanje kako je došla na ideju da radi to što radi kaže:



"Obožavam košarku, a crtam od malih nogu. Završila sam Gmnaziju i sada krećem na fakultet grafičkog dizajna. Bogdana Bogdanovića sam najviše crtala imam gotovo 170 crteža sa njegovim likom. Nekoliko puta smo se videli, rekao je da mu se dopadaju, njega sam i upoznala. Sada se nadam da ću uspeti da upoznam i ostale i čujem njihove reakcije."

Reprezentativci su čini se bili zadovoljni i uz osmehe su crteže poneli sa opremom spakovanom za putu u Tursku.



"Svi su se zahvalili. Bogdan se iznenadio kada me je video. Ipak najveću tremu sam imala kada sam pričala sa selektorom. Ipak je to Saša Đorđević! Pitao me je: "zašto sam uvek ljut na slikama?" Na kraju mi je priznao da še šalio. Mnogo sam srećna što sam ih videla i dobila novi motiv da nastavim da crtam, kaže devojka iz Bele Palanke.

Kurir sport, Foto: Marina Lopičić