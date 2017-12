MANČESTER I DALJE GORI: Ibrahimović žestoko isprozivao Gvardiolu!

Zlatan je u razgovoru za Skaj Sport Italija otkrio da je otišao iz Barselone jer nije hteo da dozvoli da ga Španac "pravi budalom".

"Dobro sam počeo u Barseloni, dobro sam igrao. Bila je ekipa iz snova sa Mesijem, Ćavijem, Iniestom, Anrijem, Alvešom.... Onda je Gvardiola odlučio da menja taktiku. Ostao sam na klupi, a on nije želeo da razgovara sa mnom", rekao je Ibra dodavši:

"Otišao sam jer nisam želeo da me neko pravi budalom. Video sa da je isto to kasnije uradio Etou i Mandžukiću. Nije on najgori trener sa kojim sam radio, ali se ponaša kao dete, a ne muškarac. Muškarac reši svoje probleme".

