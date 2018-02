(VIDEO) NASTAVAK SARADNJE: Grafičar filijala Crvene zvezde

Mladi fudbaleri Zvezde, ali i treneri u omladinskom pogonu su u prethodnih godinu dana odlazili u Grafičar na usavršavanje. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji, saradnja između dva kluba u narednom periodu biće podignuta na viši nivo.

"Naše opredeljenje jeste da nam Grafičar bude filajala u kojoj će naši mladi igrači sticati svoje prvo seniorsko iskustvo i pripremati se za ulogu koja će im biti dodeljena u Crvenoj zvezdi", rekao je predsednik Zvezde Svetozar Mijailović.

Sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela rekao je da je "izuzetno zadovoljan" saradnjom sa srpskim trećeligašem, kao i da će ove sezone sedmorica igrača otići na pozajmicu u Grafičar.

"Da bi se do kraja razvili, naša je procena da treba da prodju adapcioni period od omladinaca do prvog tima, i mislim da će Grafičar biti dobra stanica na tom putu. Ove sezone ćemo pozajmiti sedam igrača Grafičru. To su golman Aleksandar Stanković, Aleksa Terzić, Veljko Nikolić, Nemanja Stojić, Sladjan Rakić, Jug Stanojev i Stefan Cvetković. Svi su oni igrači na koje najozbiljnije računamo", rekao je Mrkela.

On je kazao da će njihov koordinator u Grafičaru biti proslavljeni fudbaler Zvezde i nekadašnji trener Vladimir Petrović Pižon koji će igračima pomoći da se bolje razviju.

"Oni su naš kvalitet i naša budućnost, nema nikakvih uslova, odlaze tamo da bi igrali", dodao je Mrkela.

Direktor Grafičara Slobodan Govedarica kazao je da saradnja sa Zvezdom ima veliki značaj za taj klub.

"Nadamo se novoj saradnji u budućnosti i presrećni smo što je Crvena zvezda ukazala baš nama poverenje i trudićemo se da to poverenje opravdamo. Poželeo bih sreću igračima koji su nam se priključili ove godine i da se u što kraćem roku vrate na Marakanu i zablistaju u punom sjajnu. Igrači će trenirati u opremi Crvene zvezde, a igraće utakmice u Grafičarovim dresovima, za sada", rekao je Govedarica.

