ŠTA GOD URADILI ZA MENE SU NAJBOLJI: Milojević posle poraza od CSKA hvalio fudbalere Zvezde

Specijalni izveštač Kurira sa lica mesta Aleksandar Radonić

"Kada vidite emocije, znate da im je stalo, kao i svima nama, ali to je sport. Treba biti veliki i u porazu. Glavu gore i okrenuti se narednim utakmicama, novim ciljevima i iz ovoga izvući pouku. Pozitivno je to što smo imali veliku želju da prodjemo dalje, da damo sve od sebe. Tako smo se i pokazali", rekao je Milojević novinarima posle utakmice.

Zvezda je eliminisana u šesnaestini finala Lige Evropa pošto je posle 0:0 u prvoj utakmici, u revanšu u Moskvi poražena sa 1:0 od ekipe CSKA.

"Igrače volim kao svoju decu i šta god uradili, oni su za mene najbolji. Bilo je mnogo emocija, svi smo želeli da prodjemo, ali to je fudbal. Izvlačili smo do sada pouke, i sad ćemo. Ovo su utakmicu u kojima i jedna greška može skupo da vas košta. Velika je razlika izmedju srpskog prvenstva i Lige Evropa. Iskustvo se stiče igranjem utakmicama i to treba da nam bude zalog za postizanje još većih rezultata", kazao je Milojević.

Crvenoj zvezdi ostaje žal zbog velikog broja propuštenih šansi protiv ruskog kluba.

"Nisu bile poluprilike, već izgledne, gde morate da date gol. Nismo ga dali, primili smo ga i jednostavno to je tako i to je to", istakao je Milojević.

Upitan za suze Aleksandra Pešića posle utakmice, trener je kazao da su igrači "živa bića", kao i da on za razliku od njih ne sme da pokazuje emocije.

"Fudbaleri su živa bića, ima mnogo emocija. Jednostavno, idemo dalje. Neki put kad mi je teško, ne smem da pokažem. Svako od njih drugačije reaguje na te stvari. To je fudbal i niko ne zamera Pešiću. Uvek ću da budem taj da preuzmem odgovornost jer je ona moja. Meni je drago što oni igraju više ovakvih utakmica", rekao je Milojević.

On nije želeo da komentariše spornu situaciju pre gola CSKA, kada je Mario Fernandes navodno igrao rukom u početku akcije.

"Sudija je tako odlučio i to tako treba prihvatiti. To je sada najmanje važno, to su sitnice, da li su se dešavale greške. Fudbal je igra, tako interesantan i lep i zato jeste kralj svih sportova. Neki put možda i na našu štetu, neki put na štetu protivnika. Ne bih baš da ulazim u sve to", rekao je Milojević.

On je dodao da veoma hladno vreme nije uticalo na njegovu ekipu.

"Sigurno je da nismo navikli, ali smo se prilagodili. Kako je za protivnika, tako je i za nas, tako da nismo obraćali pažnju. Prvu utakmicu 29. juna smo igrali na plus 30 i došli smo do toga da igramo na minus 15", naveo je trener Zvezde.

Milojević je naveo da "mora da bude zadovoljan" sezonom u Evropi.

"Igrali smo dosta dobro u Evropi ove godine. Stvarno sam ponosan na igrače i uopšte na Zvezdu jer smo se vratili posle toliko godina. Zvezda je jedan od najvećih klubova u Evropi. Ovo je samo iskorak da se vratimo medju evropske velikane i iskreno se nadam da je ovo samo početak vraćanja Crvene zvezde na pravi put", kazao je trener crveno-belih.

Milojević nije želeo da izdvoji posebno neku utakmicu za koju misli da je najbolja Crvene zvezde ove sezone u evropskom takmičenju.

"Malo ste me zatekli pitanjem. Za mene kao trenera je svaka utakmica jako bitna i mnogo dobra. Crvena zvezda je jedini klub koji je krenuo od prvog kola kvalifikacija. Mislim da smo igrali dosta dobrih utakmica, svaka ima neku važnost i ne bih izdvajao neku posebno", rekao je Milojević.

Kurir sport

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir