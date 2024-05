"JEDAN OD NAS MORA DA UMRE!" Šok! Ulazi u ring sa Tajsonom i stvarno je ovo izgovorio?! Pa, to se graniči sa LUDILOM!

Pretiti Majku Tajsonu nikada nije pametno, pa čak ni kada se bliži 59. rođendanu.

Upravo to radi Džejk Pol (27), mega popularni influenser koji je uplovio u bokserske vode. Pol će se boriti protiv Tajsona 20. jula, a nedavno je doneta odluka da borba ne bude egzibiciona već profesionalna.

Pol je uveren da može da pobedi Tajsona koji naporno radi kako bi se pripremio za borbu.

Međutim, 31 godinu mlađi Amerikanac bi možda trebalo da pripazi šta govori pre okršaja.

"Ovo je rat, a u ljubavi i ratu je sve dozvoljeno. Volim ga, ali pošto je ovo postala profesionalna borba, jedan od nas mora da umre", šokantnim rečima je govorio Pol i nastavio:

"Shvatio je ovo veoma, veoma ozbiljno i zbog toga će borba biti odlična za navijače. Tajson je ubica, ja se prebacujem u supertešku divizija, pa će imati neke prednosti, ali zbog toga će biti uzbudljivo".

Poručio je i da je Tajson bio taj koji je želeo da borba postane profesionalna i da se ishod računa u celokupan učinak iz njegove karijere.

"Obojica imamo nokaut iz jednog udarca. On je bio predodređen i rođen da radi takve stvari. On je tražio da bude profesionalna borba, radimo na pravilima. Majk je rekao 'želim da bude profesionalno, želim da zaustavim sve što ovaj klinac radi'. Zato sam pristao da bude pravo koliko god je to moguće".

Bonus video:

03:25 LJUPKA IMA DESNICU KO TAJSON! Pevačica izazvala novinara da udaraju u krušku: KAD JE UDARILA KROŠE, mašina potpuno podivljala