LEGENDA SE NE PREDAJE Saša Ilić: Još mogu da pomognem, idemo na duplu krunu

Kapiten Partizana Saša Ilić potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa tim fudbalskim klubom. Novi ugovor važiće do juna 2018. godine, jer je aktuelni ugovor važio do kraja fudbalske sezone.

"Ne znam da li je bilo ovoliko ljudi kad sam ranije potpisivao ugovor s Partizanom. Došli ste u velikom broju, verovatno nemate nikakve druge obaveze... Šalim se", rekao je Ilić po potpisivanju novog ugovora na stadionu Partizana.

Ilić je 1988. godine kao devetogodišnjak došao u Partizan, a krajem oktobra 1996. godine debitovao je za prvi tim u utakmici protiv Borca iz Čačka i sa 797 odigranih utakmica rekorder je kluba iz Humske 1. Postigao je 238 golova.

"Razgovarao sam prvenstveno sa svojom familijom i sa šefom struke, a kasnije i sa ljudima koji vode klub da je možda najbolje za mene, mislim i za ekipu, da još godinu dana budem uz njih. Ono što je sigurno je da im odredjenim savetima mogu pomoći. Ja se trudim da im na terenu pomognem, a voleo bih da sve to ide u najboljem mogućem smeru i da me na terenu ne vidjaju često", rekao je Ilić.

Jedan je od najboljih i najvoljenijih igrača u istoriji kluba, osvojio je 10 šampionskih titula, četiri Kupa i dva puta je igrao u Ligi šampiona sa Partizanom.

"Želim prvenstveno da me zdravlje služi kao i do sada, nisam sklon povredama i to mi je najbitnije. Imam veliku želju za treningom, imam i dalje veliku volju za pobedama, da budem uz ekipu i da se radujem pobedama kojih će, nadam se, biti u nastavku sezone", rekao je kapiten Partizana.

Novinare je zanimalo i zašto ugovor na "samo" godinu dana.

"Navikao sam tako. Osim prvog ugovora koji sam potpisao na dve i po godine, svi su bili na godinu dana. Svake godine produžavam i svake godine lažem ljude a lažem i sebe... Sada sam rekao više neću izgovarati rečenicu: 'Još samo ova'", rekao je Ilić.

Kapiten Partizana je naveo da je ponosan na sve rezultate koje je postigao sa crno-belima.

"Sigurno da mi je svaka pobeda nad Crvenom zvezdom najdraža u karijeri. Ponosan sam na sve trofeje koje sam osvojio sa klubom, ponosan sam na sve te brojke jer sam to ostvario u klubu koji volim i za koji navijam od malena", rekao je Ilić.

"Nikad se nisam opterećivao rekordima... Ponosan sam na sve te brojke, ali se ne opterećujem time. Izuzetno dobro znam istoriju Partizana, znam kakvi su to igračine igrale i ja stvarno mislim da je mnogo igrača bilo koji su fudbalskim kvalitetima bili bolji od mene", dodao je on.

Ilić je za Partizan odigrao 797 utakmica, pa je novinare zanimalo da li će stići i rekord legendarnog Rajana Gigsa koji je za Mančester junajted odigrao 963 mečeva.

"Da sam hteo da jurim rekorde, ja bih i Mocu (Momčila Vukotića) prestigao pre godinu-dve dana. Ja sam osoba koja se ne opterećuje time, uvek sam za to da ako nisam potreban ekipi na terenu da igra neko mladji, to svi znaju... Znam ko je Rajan Gigs, šta će se desiti ne znam, ali sigurno je da je ta brojka velika i za mene", rekao je Ilić.

Partizan je jesenji deo Super lige Srbije završio na drugom mestu sa šest bodova manje od prvoplasirane Zvezde.

"Ispadanje iz Evrope nam je teško palo i to se i odrazilo na rezultate, ali konsolidovali smo se, beležimo dobre rezultate. Želim da se dobro pripremimo, da nastavimo u ovom ritmu i mislim da i titula nije daleko", rekao je Ilić.Sašu Ilića poštuju i protivnici u domaćem šampionatu.

"Ponosan sam na te stvari, veliko poštovanje imam prema našem najvećem rivalu jer da ne postoji Zvezda ne bi postojao ni Partizan. Ljudi su to prepoznali i zahvaljujem im na tome. Izuzetno ih respektujem i nikad u životu nisam rekao, niti bih rekao, neke ružne stvari o Crvenoj zvezdi", rekao je on.

Ilić će 30. decembra napuniti 39. godina.

Osim Partizana igrao je još za Galatasaraj, Salcburg, Larisu i Seltu.

"Imam čast da kažem nekoliko reči o Saši Iliću, koji i dalje igra zrelo a mladalački, kad je teško onda ostaje i 90 minuta na terenu. On je drugo ime za Partizan. Kada smo čuli njegovu želju da nastavi da igra, a to je bila i naša potajna želja, nismo se nijednog trenutka dvoumili već smo to prihvatili oberučke. Ako neko treba da služi kao uzor novim igračima, to je Saša Ilić", rekao je predsednik Partizana Milorad Vučelić.





Autor: Kurir sport