DAVIDOVAC: Vežbao sam trojke, lepo je kad te porede sa Bodirogom

"Ostajao sam sam, a igrači su me pronalazili. Dao sam tri trojke, a dve preko ruke... Jednostavno, takve stvari se dešavaju", rekao je Davidovac novinarima uz osmeh.

Crvena zvezda večeras je sa 77:65 pobedila Žalgiris u 16. kolu Evrolige, a Davidovac je s tri vezane trojke u poslednjoj deonici povukao crveno-bele ka pobedi.

Na pitanje novinara da li je vežbao šut za tri poena, Davidovac je uz osmeh odgovorio "Vežbao, nego šta?!" Njega su na društvenim mrežama počeli da porede s legendarnim košarkašem Dejanom Bodirogom.

"Auh, Bodiroga?! Da, da, lepo", rekao je on.

On je kazao da je ekipa tokom cele utakmice bila na visokom nivou.

"Timski smo igrali odlično celu utakmicu, prvo smo je dobro otvorili, a onda smo uspeli malo da se odlepimo u trećoj četvrtini, da bi smo slomili otpor u poslednjoj. Teška utakmica, jer Žalgiris igra sjajno. Najveće iznenadjenje su ove sezone u Evroligi. Očekivali smo ovakvu utakmicu", rekao je Davidovac.

On je ocenio da je večerašnja utakmica bila najbolja timska ove sezone.

"Nadam se da ćemo nastaviti u ovakvom ritmu. Ovakva utakmica mi je sigurno veliko iskustvo. Jer igram sa ovakvim igračima i protiv sjajnih igrača. Mnogo će mi značiti za sticanje samopouzdanja", rekao je on.

Njegov saigrač i kapiten ekipe Branko Lazić imao je samo reči hvale za igru 22-godišnjeg beka.

"Sjajna partija. Deki pokazuje kakav je igrač. On je, kao i nekoliko puta do sada, bio taj koji je povukao ekipu do pobede. Sjajno je večeras to uradio. Čitava ekipa je odigrala sjajno", rekao je Lazić.

On je ocenio da je dobra igra u odbrani donela trijumf crveno-belima.

"Veoma teška utakmica. Očekuje nas jako težak januar, a već smo na početku imali ovu tešku utakmicu. Znali smo koliko su dobar tim, koliko su u usponu forme. Imali su pet vezanih pobeda... Bilo je teško, što se videlo, ali u poslednjoj deonici smo uspeli da napravimo dvocifrenu koju smo uspeli da zadržimo do kraja. Sjajna igra u odbrani je pre svega donela pobdu, jer kada nije išao šut u prvom delu, odbrana je funkcionisala. Mislim da smo više nego zasluženo slavili", rekao je Lazić.



Kurir sport/Beta

Foto: ABA liga

Kurir

Autor: Kurir