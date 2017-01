POKRET ZA ŽENSKU KOŠARKU: Marina Maljković otvorila desetu besplatnu školu košarke

U balonu "Top spin" na Voždovcu Pokret za žensku košarku okupio je preko sto devojčica, koje su se takmičile u šutiranju, a one najmlađe su igrale utakmice, pred nastup na Mini basket festivalu narednog vikenda na beogradskom Sajmu.



- Nema stajanja. Kako sam najavila na rođendanskoj proslavi pre manje od mesec dana, evo uspeli smo da zahvaljujući opštini Voždovac dođemo do još jedne sale u kojoj ćemo devojčicama osnovnoškolskog uzrasta omogućiti da besplatno treniraju košarku. Ovo je jubilarna deseta lokacija, pa tako dolazimo do impresivnih brojki od 28 nedeljnih treninga za, trenutno, 400 devojčica. Srećna sam svaki put kada dođem i vidim nasmejana lica. Zadovoljstvo dece nam daje energiju da idemo dalje i nastavimo da rastemo kako bi što veći broj malih košarkašica dobio priliku da besplatno trenira, pa s tim u vezi želim da najavim da ćemo već sredinom februara imati besplatne škole i u Obrenovcu i Somboru – rekla je Marina Maljković, koja je juče u turskom prvenstvu ostvarila pobedu sa svojim Galatasarajem na gostovanju u Mersinu, a danas je stigla u Beograd da bi se družila sa svojim malim košarkašicama.



Pokret za žensku košarku Marina Maljković sprovodi projekat besplatnih škola košarke sa željom da se što većem broju devojčica omogući organizovana vanškolska fizička aktivnost, ali isto tako da se krene sa ozbiljnijim stvaranje baze od koje bi u budućnosti ženska košarka u Srbiji imala najveću dobit.- Ne mogu da vam opišem koliko me ovaj program čini srećnom i koliko me ispunjava. Rekla sam da ću svoje slobodno vreme maksimalno posvetiti malim košarkašicama i Pokretu i to činim sa velikim zadovoljstvom. Moram da istaknem pre svega veliku zahvalnost što se i krug naših prijatelja širi, pa nam se tako posle Telekoma Srbija, Rode i Sportvisiona pridružila i Koka-kola HBC Srbija. Imamo podršku institucija, gradova, opština i srećna sam što naš tim raste. To je pokazatelj koliko ovaj program vredi i koliko je neophodan našem društvu – istakla je Marina Maljković.Besplatni treninzi u sportskom balonu „Top spin", Maksima Gorkog 94 održavaće se svake subote od 12 i nedelje od 14 časova. Besplatni treninzi već se sprovode u Beogradu u salama osnovnih škola "Mihailo Petrović Alas", "Kralj Petar I" i "Milena Pavlović Barili", sportskim centrima "Vizura sport", "Vračar", „Majdan" i „Milan Gale Muškatirović", kao i u Požarevcu i Odžacima i otvoreni su za sve zainteresovane devojčice osnovnoškolskog uzrasta.

