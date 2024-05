LEGENDARNI NBA KOŠARKAŠ NE VERUJE U JOKIĆA! Sumnja da će Denver uspeti da se izvuče iz KATASTROFALNE SITUACIJE - "Ovo je gotovo"

Čuveni košarkaš, Čarls Barkli, ne veruje da će Denver uspeti da se izvuče iz nezgodne situacije.

Košarkaši Denvera su u noći za nama izgubili su od Minesote i u drugoj utakmici polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

"Momentum je jako važan u plej-of seriji. Što se toga tiče, Denver ne igra šampionsku košarku ni sada, nije je igrao ni u prethodnoj rundi. Protiv Lejkersa su mogli da igraju pod kočnicom, što protiv najbolje odbrane u regularnom delu i plej-ofu nije moguće. Nema šale sa njima. Biće teško, pritisak je na Denveru. Minesota igra dobro kod kuće i svi znaju svoju ulogu. Nadigrali su ih i nadjačali. Očekujem da vidimo isto u trećoj utakmici", kaže Barkli.

U pobedničkom timu najefikasniji bili su Karl Entoni Tauns i Entoni Edvards sa po 27 postignutih poena.

"Ovo je gotovo. Minesota je bolja od Nagetsa. Denver nema prednost nigde na terenu. MVP je nadigran. Pred početak sezone nisam verovao u Minesotu, naveli su me da se predomislim. Pobediće u ovoj seriji. Oni su tu za ozbiljno. Imaju tog posebnog tipa. 'On prerasta iz buldoga u vuka. Momci ga slede i on ih vodi. Jokić nije 'taj' u ovoj seriji. Minesota je ozbiljna i počistiće Nagetse", prognozirao je Barkli.

