TO JE TAJ ŠUT! Hečer kao Džordan!

Navijači Partizana slave Vilijema Hečera kao da je Leteći Majkl!



Plej crno-belih košem u poslednjim trenucima srušio je Cedevitu i izborio majstoricu u polufinalnoj seriji ABA lige.

Poeni Hečera za pobedu Partizana protiv Cedevite





Pionir je eksplodirao, a mnogi su primetili da Hečerov šut izuzetno liči na onaj legendarnog Džordana 1998. protiv Jute, kad je u finalu doneo titulu Bulsima. Položaj tela, desne ruke, pa čak i let lopte... sve je skoro identično.

- Ne plašim se ovakvih situacija, siguran sam u sebe. Ovo mi nije prvi put da rešavam utakmicu, radio sam to i u PAOK. Na kraju, to i jeste moj zadatak. Nemate mnogo vremena da razmišljate u tim situacijama. Publika me je nosila tokom celog meča, fantastično je igrati pred takvim navijačima - rekao je Hečer i dodao:

- Nismo hteli da pokleknemo u našoj dvorani, borili smo se za majstoricu i sada idemo u Zagreb u dobrom raspoloženju.



Odlučujući meč biće odigran 1. aprila.



P. G.



Gordonu čestitala devojka

BRAVO, DRAGI!



Džamontu Gordonu odmah posle utakmice čestitala je devojka. Mnogi su se pitali ko je devojka atraktivnih oblina u prvom redu do terena, a ispostavilo se da je to lepša polovina beka crno-belih. Ona je često snimala akcije Partizana, posebno kad je njen dragi bio u akciji.

http://chats.viber.com/kurirsport