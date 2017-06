VLASNIK VARDARA HTEO U SRBIJU: Partizan ostao bez evro titule

Gazda osvajača rukometne Lige šampiona Vardara pre nekoliko godina pregovarao sa crno-belima



Makedonski Vardar napravio je veliko iznenađenje i osvojio rukometnu Ligu šampiona!



Tim iz Skoplja u finalu je bio bolji od skupocenog Pari Sen Žermena. Glavni arhitekta uspeha je vlasnik Vardara Sergej Samsonenko. Bogati Rus je pre nekoliko godina želeo da uloži novac u srpski rukomet.Navodno, bio je zainteresovan za Partizan jer je bio oduševljen navijačima. Ipak, do dogovora sa tadašnjim rukovodstvom nije došlo, pa je otišao u Makedoniju.

Legendarni rukometaš Igor Butulija kaže da je u našem trofejnom sportu vladala takva atmosfera i da je zbog toga i sam otišao.

- Uopšte me ne bi čudilo da je taj Rus bio razočaran. Ljudima koji su bili na pozicijama u rukometu nije odgovaralo da se igra po svetskim standardima. Ja sam zvezdaš, ali bih pozdravio svakog ko želi da uloži i ima dobru ideju. Ali očigledno da to nije prošlo. I dalje duboko verujem da će Zvezda jednog dana doći na nivo za koji sam se zalagao. Potrebna je samo prava politika - kaže Butulija, a još jedan naš as Nedeljko Jovanović dodaje:

- Čuo sam te priče, ne znam da li su se i desile. Rus je pričao s Marjanovićem i nekim ljudima iz vlasti. Jasno je samo da u srpskom rukometu sve treba da bude drugačije. Valja reći da je Rus uzeo Vardar koji je imao status koji nikada ne bi imao u Srbiji, pogotovo da je došao u Partizan, klub sa silnim dugovima.



Sve što treba da znate o Sergeju Samsonenku

- počasni je ruski konzul u Makedoniji, ima sjajan odnos s državom

- više od decenije živi u Skoplju, pored ruskog, govori makedonski i srpski

- u januaru 2014. kupio je rukometni klub Vardar za 81.000 evra

- obavezao se da će svake sezone ulagati 1,5 miliona evra u taj klub

- godišnje u muški i ženski rukometni klub, kao i u fudbalski uloži 15 miliona evra

- ima jahtu od 40 metara koja se zove „Vardar“ i kojom krstari po Jadranskom moru

- obožava hitove Tošeta Proeskog i Zdravka Čolića.

