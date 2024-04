MLADIĆ IZ CG ODBIO POZIV ZA VENČANJE ZBOG ŠOKANTNOG USLOVA: Ja mu čestitah i poželeh sreću, ali rekoh da tako NEĆU DOĆI (FOTO)

Mladić iz Podgorice odbio je da dođe na svadbu jednog prijatelja zbog šokantnog zahteva mladoženje!

Podgoričanin, koji je želeo da ostane anoniman, nije mogao da veruje šta čuje kad ga je prijatelj pozvao na venčanje.

- Dobio sam poziv preko telefona da idem na jednu svadbu i ladno mi čovek veli da dođem sam bez žene. Veli, ograničen je broj stolica, a ne bi nekoga da izostavi. Ja mu čestitah i poželeh sreću, ali rekoh da tako neću doći - navodi mladić na Instagram stranici Podgorički vremepolov.

Međutim, mladoženja se uvredio, navodi mladić.

- E pa nikad ne došao - rekao mu je mladoženja.

Komentari samo pljušte, jedni razumeju revolt mladića, a drugi navode da je trebalo da razume prijatelja koji se ženi. Mnogi su neprijatnu situaciju okrenuli na šalu.

- Brate, čovek je tebe zvao, moraš ga shvatiti, zvao te verovatno iz nekog poštovanja. Trebalo je i ženu da pozove. Ako već nije, trebalo je da odeš, a ne da budes šupak i da mu se zahvaljuješ preko telefona. Verovatno si neka papuča od čoveka koji ne sme da prdne od žene. No, ajd sad, nije moje da se mešam, ja jedva čekam da me neko pozove da dođem bez žene - navodi jedan korisnik.

- Ako ti ne poštuje ženu, ne poštuje ni tebe, to je sramota i nekultura da se tako poziva - nadovezao se drugi korisnik.

- Zamišljam scenu, sedi ovaj sam na svadbu, pita ga neko kad će on da se ženi, a on veli "ženjen sam ja no mi ovaj drug nije dao ženu da povedem" - našalio se jedan korisnik.

- Dobro nije samo kovertu tražio da mu pošalješ brzom poštom - navodi jedan korisnik.

- Nije to ništa novo! Muž mi je pre 40 godina dobio takav poziv - navodi jedna korisnica.