NAĐ IZBACIO JOVANOVIĆA U PRVI PLAN NAKON POBEDE: "Moram opet da pohvalim Acu, koji je ne znam koji već put..."

Šef stručnog štaba Partizana Albert Nađ je nakon pobede u prvi plan stavio golmana Aleksandra Jovanovića, koji je danas ponovo bio na visini zadatka.

Tim iz Humske je danas pobedio lučansku Mladost rezultatom 3:0 i i ponovo se vratio na drugo mesto koje im je nakratko preoteo TSC.

"Možemo da budemo samo rezultatom zadovoljni. Mislim da smo imali neku dominaciju u prvom poluvremenu, ali isto tako mislim da je protok lopte bio spor. Mladost se u prvom poluvremenu izuzetno dobro branila, vratila se na 25-30 metara gde mi nismo imali onaj protok lopte kakav je bio u Kruševcu gde smo imali mnogo više šansi a nismo uspeli da ostvarimo pobedu", rekao je trener crno-belih nakon utakmice.

Pohvalio je Nađ golmana Jovanovića koji je odigrao još jednu fantastičnu utakmicu.

"Moram opet da pohvalim Acu koji je, ne znam koji već put, fantastičmo reagovao kod rezultata 1:0 za nas, odbranio zicer Lučanima i to se ponavlja od početka prvenstva praktično. Moramo da budemo objektivni i reći da nije njega, verovatno bismo sada pričali o nekoj drugoj poziciji na tabeli. Sve u svemu moramo da popravimo mnogo, da brže igramo, a kada to kažem ne mislim da trčimo brže već jednostavno da lotpa ide brže, sa što više dodira da ugrožavamo protivnika. Da li ćemo to uspeti da promenimo u narednom periodu, mislim da je vrlo kartak period za tako nešto, jer je u narednom periodu najbitnije da postignemo rezultat koji želimo".

Kurir sport

Bonus video:

00:41 Nađ sa igračima ispred svlačionice