Ako vam dosad nije bilo jasno, večeras ćete videti zašto je Superboul planetarno popularan KURIR TV

Utakmica oko koje se obrću milijarde dolara miks je sporta, zabave i biznisa, a pobednici, u ovom slučaju Nju Ingland Petriotsi ili Atlanta Falkonsi, postaju besmrtni. NFL iz godine u godinu privlači sve veće interesovanje, ne samo u Americi, o čemu dovoljno govori i podatak da u Srbiji trenutno postoji 30 klubova koji igraju američki fudbal.

Zaštitna lica NFL-a u Srbiji u ovom trenutku svakako su Predrag Jurišević i Srđan Erceg, tandem komentatora sa Sport kluba. Jurišević je pionir ovog sporta u Srbiji, neko ko je "zarazio" ovom igrom stotine hiljada navijača, među njima i Ercega, koji je poznat ljubiteljima sporta i po praćenju auto-moto trka.

Od kada pratite NFL?

Predrag: Svi smo počeli da pratimo NLF te 2001. godine kada su počeli prenosi na Trećem kanalu. Uvek nam je bilo interesantno da gledamo pune stadione, interesovalo me da vidim ko je taj Džo Montana o kome se puno priča. Kada zagrebeš po površini vidiš da je to kompleksan sport, vidiš koliko je matematika bitna i koliko ona igrače i trenere čini boljim. Nismo ni sanjali kako će sve da izgleda kada smo krenuli. U to vreme Treći kanal je bio poznat po tome da promoviše nove sportove koji nisu bili dostupni u vreme stare Jugoslavije. Kako je Slobodan Šarenac probio NBA, zajedno sa još nekoliko kolega, moja želja je bila da pronađemo novi sport i pokušamo isto. Eto, 16 godina kasnije NFL se dobro gleda kod nas, prema nekim podacima prenose gleda oko 300.000 ljudi, u Srbiji imamo 30 klubova... Ono što je najbitnije, uživamo u ovome što radimo.

Srđan: Pratim NFL od kako su Peđa Jurišević i Dejan Golalić počeli 2001. godine da prenose NFL na tadašnjem Trećem kanalu. Bukvalno, njih dvojica su stvorili moju ljubav prema tom sportu. Čast mi je da 15 godina kasnije mogu da sedim sa Peđom i radim NFL.

Šta je ono što ovaj sport izdvaja od drugih, koje su njegove specifičnosti?

Srđan: To je šah sa ljudima. Bukvalno. U početku deluje da je to sport koji se svodi na kontakt, gotovo na nasilje, kao da nema strategije i plana. Međutim, posle odgledane dve-tri utakmice shvatite da je to duel dva trenera, gde šahovske figure i njihova disciplina definiše ishod utakmice. Naravno, i ljudske greške. Ali, ono što je impresivno je što ti ljudi de fakto moraju da se ponašaju kao šahovske figure. Kada naučite strategiju i taktiku i kada unapred vidite šta će se desiti, tada je najveće zadovoljstvo. Shvatite da je to igra uma, koliko god izgledala na početku kao igra snage.

Predrag: To je sport za sve i to ga čini specifičnim. Najveći kvalitet ovog sporta je da, bez obzira da li ste visoki, niski, debeli, mršavi, bez obzira da li imate 20 ili 40 godina, ako imate volju, možete da se bavite ovim sportom. U ostalim sportovima tražite poseban tip igrača. Ovde, na primer, imate pet ljudi koji imaju jedan zadatak, da štite kvoterbeka. Oni ne da ne izgledaju kao sportisti, nego naprotiv. Pri tom, svi oni su prilično inteligentni jer moraju da nauče sve pozive napada, da znaju da se postave, da znaju kada i gde počinju da postavljaju blokove.

Koje su osnovne informacije o večerašnjem Superboulu?

Srđan: Televizija je pretvorila Superboul u planetarni događaj. Igra se u Hjustonu u Teksasu. Igraju Atlanta, koja drugi put u istoriji igra finale, i Nju Ingland koji ukupno deveti, a sedmi put sa tandemom Beličik - Brejdi, dolazi da igra za titulu. Brejdi ima šansu da postane prvi kvoterbek u istoriji sa pet šampionskih prstena. Beličik, koji je hrvatskog porekla, već ima šest titula, četiri kao glavni trener, a dve kao pomoćni. Samo po sebi to je dovoljno za spektakl. Igraju dva napadačka tima. Ali, odbrana broj jedan po broju dozvoljenih poena ove sezone je Nju Ingland.

Predrag: U poslednjih pet finala u kome su igrali najbolji napad i najbolja odbrana, u četiri slučaja je pobedila odbrana. Plus, ako je neko sujeveran, u 15 poslednjih finala u 14 navrata je pobedio tim koji je nosio bele dresove. Ove godine će Nju Ingland igrati u belim dresovima. Superboul je zaista pravi spektakl. Često nas pitaju za koga navijamo tokom prenosa. Srđan i ja uvek navijamo za ekipu koja ne vodi, da bi nam bila interesantnija utakmica.

Srđan zna da ja najviše volim da se igra produžetak iako bi zbog toga ostali duže.

Koje su prednosti Nju Inglanda, odnosno Atlante?

Srđan: Istakao bih tri razloga u korist Nju Inglanda. Krenuo bih od emocija jer nas one vode. Tom Brejdi je kažnjen za skandal od pre dve godine i nije mogao da igra u četiri utakmice na početku sezone. Komesar lige Rodžer Gudel nije se nijednom pojavio na utakmici Nju Inglanda od onda. Čisto, u pitanju je prkos, da ne kažem osveta jer je to možda pregruba reč. Mnogi žele da vide trenutak kako Beličik i Brejdi osvajaju petu titulu, a trofej "Vins Lombardi" im predaje upravo Gudel. Drugi razlog je tandem Beličik - Brejdi. Ta kombinacija je teško zaustavljiva. Treći razlog je odbrana. Imaju mnogo bolju odbranu od Atlante i mislim da će to biti ključni teg na tasu u korist Nju Inglanda. Atlanta da bi pobedila mora da ima savršen dan. Istakao bih dvojicu hvatača, Hulija Džonsa i Mohameda Sanua. Ako uspostave igru kroz vazduh, ako Džons i Sanu odrade svoj deo posla, onda imaju šansu.

Predrag: Da se nadovežem na Srđana. Bil Beličik je napravio sistem koji savršeno funkcioniše. On je, primera radi, prošle sezone otpustio dva najbolja defanzivca i time je samo poboljšao odbranu. Vrhunski radi skauting igrača. Doveo je trojicu novih igrača, što je bio pun pogodak. Uklopio ih je u sistem i to je u suštini najveći kvalitet Nju Inglanda. Njemu je najbitnije da je Tom Brejdi potpuno zaštićen i o tome se vodi najviše računa. Zanimljiv je podatak da su napadači napravili čak 29 prekršaja. To nije zbog toga što su oni nedisciplinovani već po svaku cenu moraju da zaštite Brejdija. Atlanta, kao što je Srđan rekao, mora da bude savršena. Ona ima kvalitet koji bi trebao kroz godinu ili dve da dođe do izražaja i da se napravi šampionska ekipa. Imaju četvoricu debitanata u odbrani i trojicu igrača koji su drugu godinu u NFL. To je veliki uspeh trenera Dena Kvina. Da podsetim, on je bio tvorac sjajne odbrane Sijetla iz najboljih dana. Pored napada, ključ uspeha može da bude igra defanzivaca koji pokušavaju da prodru do Brejdija. Ako ga izbace iz njegove konforne zone i nateraju da baca pas iz trka, da nema onih 2,95 sekundi gde on stoji u tom džepu i gađa svoje igrače, onda će utakmica biti rezultatski izuzetno zanimljiva.

Kakav tok utakmice očekujete?

Predrag: Moram da priznam da sam u plej-ofu promašio većinu prognoza. Atlanta je za mene prvorazredno iznenađenje. Očekujem da Atlanta prva povede i da se igra poen za poen. Nadam se da će tako biti jer nam svima treba zanimljiv meč. Imamo Bila Beličika s jedne strane, najvećeg trenera svih vremena i Dena Kvina sa druge strane, mladog trenera koji ponovo sklapa šampionske kockice na svoj specifičan način. Možda neće biti previše poena ali nadam se uzbuđenju do samog kraja.

Srđan: Mislim da će prvi napad Nju Inglanda i prvi napad Atlante definisati tok utakmice. Ako napadi odrade svoj posao onda neće biti puno poena.

Predrag: Nadovezao bih se na Srđana jednim podatkom. Atlanta je u poslednjih osam utakmica u prvom napadu postigla tačdaun, što je novi rekord u NFL. To je automatski nešto što protivnika tera na nervozu. Znaš šta se sprema, ali ne možeš to da zaustaviš.

Za koga inače navijate, a koga biste voleli da vidite sa šampionskim prstenom?

Predrag: Nisam fanatičan navijač, ali preferiram Grin Bej Pekerse. To je romantična priča o jednom malom mestu sa 30.000 stanovnika i stadionom od 70.000 mesta koji je iznedrio neke od najvećih igrača u istoriji ove igre. Simpatični su mu i Pitsburg Stilersi. Igrom slučaja bio sam u tom gradu. To je jedini tim koji nema čirlidersice. Tamo je sve okrenuto ka fudbalu, tamo se živi i diše za fudbal 24 sata dnevno. Kada je posao u pitanju, navijamo da utakmica bude što interesantnija. Moram da priznam da je meni Džo Montana omiljeni kvoterbek, a trenutno je to Aron Rodžers.

Srđan: Odgovorio bih ovako - moj tata navija za Nju Ingland. Tata i ja smo zajedno počeli da pratimo NFL sa Peđom i Dekijem Golalićem. To su neke od najlepših uspomena. On je dugi niz godina bio sportski novinar koji je pratio rukomet i generalno posao mu nije dozvoljavao da bude navijač nekog kluba. Gledamo NFL u to vreme, pojavljuje se neki klinac kvoterbek Brejdi i onda smo rekli, hajde da navijamo za ovoga. Ne navijam ni za koga, ali volim oca.

Jedna od specifičnosti ovog sporta je da jedna ekipa mora da pređe određeni prostor sa četiri pokušaja. Međutim, često se već kod trećeg lopta ispucava, odnosno šalje u posed rivala. Da li tu postoji neka kulturološka razlika, s obzirom da je kod nas uvreženo mišljenje da uvek treba ići do kraja, na sve ili ništa?

Srđan: Ima timova koji idu na četvrti pokušaj, mada retko. Na primer, Oukland Rejdersi su stalno rizikovali. Možda postoji kulturološka razlika. Pričali smo na početku o šahu i matematici. Šahovski gledano, ne želim da predam kontrolu utakmice rivalu. Ja želim da vladam terenom. Takva taktika gde se ispucava lopta posle trećeg pokušaja je možda racionalniji pristup.

Predrag: Kulturološki smo mnogo različiti. Utakmica traje 4x15 minuta i imaš dovoljno vremena da nadoknadiš izgubljeno. Prosto, igraju na sigurno do onog trenutka kada nemaju više vremena, već moraju da rizikuju. Do tada ispucavaju loptu. To ne mora apriori da bude loš potez jer možeš i tada da izboriš bolju poziciju za sebe. Celokupni sistem takmičenja je takav da u sezoni igraš samo 16 utakmica i svaka je važna. Nemate puno prava na kiks. Rizik je uglavnom preveliki i zato u devet od deset slučajeva klubovi se odluče da ispucavaju loptu.

Kako objašnjavate tu planetarnu popularnost Superboula?

Srđan: Superboul je kombinacija Holivuda i sporta. To je zabava za milijarde. To je događaj koji se proširiju na jednu malu zemlju kakva je Srbija, pa je time sve rečeno. Ovo je zemlja sporta, svuda se priča o sportu. Recimo, o NFL se priča na ulici, kod mene u firmi kolege pričaju o Superboulu i tu je najveći odgovor.

Predrag: Imali smo priliku da pričamo sa trenerima Amerikancima koji rade u Srbiji. Prijatno su iznenađeni kako to kod nas izgleda. Imali smo malo sreće u našoj sportskoj nesreći. Dok je bila stara Jugoslavija imao si o čemu da pričaš kada je sport u pitanju, fudbal, košarka, odbojka, vaterpolo, uvek su to bili veliki dueli. Usledio je pad kvaliteta kada je klupski sport u takmičenju. Tada se pojavio novi sport, u kome mi polako postajemo bitan faktor.

Srđan: Često pozivamo navijače, gledaoce da nam se jave putem heštega #nflsk. Ovaj sport je zapatio ovde i to je neosporno. Tokom noći se ljudi javljaju, jadaju se, kako ću sutra na ispit, kako ću na posao... Isplati se biti budan sa nama. Odem u prodavnicu da kupim čokolade, a žena me prepozna kao sportskog novinara i počne da priča sa mnom o sportu. To je specifičnost našeg podnevlja, mi smo zemlja sporta. Ljudi vole sport. Peđa je malo neskroman, on izbegava činjenicu da su on i Deki posadili novi sport ovde. Njih dvojica su najzaslužniji.

Tim saradnika Predrag i Srđan nisu jedini koji javnosti predstavljaju NFL. Okruženi su timom saradnika koji čine Vuk Uljarević, Igor Gaćeša, Nenad Milunović, Vladimir Vesić, Denis Radonjić i Aleksandar Džankić. Specijalna emisija počinje od 23.10 na Sportklubu 1 i trajaće do 00.20. Tada sledi uključenje u prenos, a start utakmice je zakazan za 00.30.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO - Najskuplje finale jednog sporta na planeti!

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Dejan Ignjatović