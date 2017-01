EKSKLUZIVNO Slobodan Branković za Kurir otkriva: Beograd dobija atletski stadion

Slobodan Branković za Kurir otkriva da će naša zemlja biti domaćin Svetskog prvenstva ukoliko uspešno organizuje evropski šampionat u Areni od 3. do 5. marta

Beograd je spreman da od 3. do 5. marta ugosti najbolje atletičare iz Evrope, kaže Slobodan Branković, višegodišnji generalni sekretar Atletskog saveza Srbije i predsednik Organizacionog odbora Evropskog prvenstva u Areni.

A uoči spektakla u Beogradu legendarni atletičar za Kurir otkriva:

- U slučaju dobre organizacije Evropskog prvenstva postaćemo ozbiljan kandidat za organizaciju Svetskog dvoranskog prvenstva 2020. godine. Domaćin tog šampionata biraće se u novembru, a ako ipak ne dobijemo domaćinstvo, izvesno je da ćemo ga dobiti 2024, kao i Evropsko prvenstvo na otvorenom. Preduslov je izgradnja atletskog kompleksa, da objekat bude gotov najkasnije do 2021. i da se na njemu održi prvo probno takmičenje. Imamo idejni projekat, imamo zemlju, a treća stvar je podrška u obezbeđenju budžeta i nadam se da ćemo ove godine sve to rešiti - kaže Branković.



Radovi u Areni teku po planu.

- Demontirali smo severnu i južnu tribinu, jedan deo istočne i zapadne, totalno je eliminisan nivo 100, što znači da je pod podignut za tri metra i osam centimetara, pa na to ide potkonstrukcija visine od 50 do 150 centimetara. Ulaznice su u prodaji. Važno je da Arena bude puna, pre svega zbog podrške našim atletičarima, a onda i zbog slike koja treba da ode u svet. Posebno mi je drago da vidim veliko interesovanje stranih ljubitelja atletike, koji su već kupili oko tri i po hiljade paketa ulaznica. To je benefit i za grad i za državu, boraviće ovde pet dana, znamo koliko će novca ostaviti, što pokazuje da je ovako veliko takmičenje i te kako isplativo.



Atletičari jedva čekaju da počne Evropsko prvenstvo.

- Nadam se da će Ivana Španović, Asmir Kolašinac i Mihail Dudaš uraditi ono što se od njih očekuje jer su već osvajali medalje, a i da će neko od mlađih atletičara iskoristiti priliku koja im se pruža i prijatno iznenaditi, pa stići do odličja.





Zahvalnica

NIŠTA BEZ POMOĆI DRŽAVE I SPONZORA



Evropsko prvenstvo u Beogradu rezultat je ulaganja države i sponzora.

- Ništa ne bi bilo moguće bez velike pomoći Vlade Republike Srbije i premijera, koji je učinio velike napore da se događaj isfinansira i da mirno možemo da dočekamo početak Evropskog prvenstva. Veliku pomoć naravno imamo od Ministarstva omladine i sporta, Grada Beograda, Sekretarijata, komunalnih i javnih ustanova koje su u službi šampionata Evrope. Važno je naglasiti i veliku podršku sponzora i drago mi je da su pronašli interes da budu uz nas.

Simbolično

GLEDAJTE NAJBOLJE IZ EVROPE ZA 500 DINARA



Branković je istakao da se potez s pristupačnim cenama karata i te kako isplatio i da veruje da neće biti praznih mesta na tribinama tokom takmičenja.

- Cene karata su simbolične za ovako kvalitetan događaj. Trpeo sam kritike zbog toga od pojedinih članova Organizacionog odbora, ali prosto mi nemamo iskustva u prodaji ulaznica za atletiku. Strahovali smo da Arena ne bude prazna i zbog toga celodnevne karte koštaju svega 500 dinara. Vidim po interesovanju da će u naredne dve nedelje Arena već biti rasprodata.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Gojko Filipović,Foto: Beta/AP