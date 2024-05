NADAL POSLE TESNE POBEDE U RIMU: Našao sam način da pobedim, moram da igram bolje!

Rafael Nadal se nije osećao prijatno u njegovom prvom meču pri povratku na Masters u Rimu, što teško izvojevana pobeda protiv Belgijanca Bergsa u tri seta (4:6 6:3 6:4) i potvrđuje.

Desetostruki osvajač Rima u razgovoru sa medijima objašnjava šta se dešavalo sa njim na terenu danas:

“Današnji meč nije bio dobar za mene; nisam igrao onako kako znam i kako sam trebao. Našao sam način da pobedim i obezbedim nastup za dva dana, kada bih morao sebi da pokažem da mogu mnogo bolje, baš kao što igram na treninzima. Najvažniji pokazatelj napretka od početka sezone na šljaci u Barseloni je da se i dalje takmičim, što je najvažnije za mene u ovom momentu. U Barseloni nisam bio siguran da ću moći da nastavim sa takmičenjem, dok sam sada to prevazišao. Igram brže, iako često previše udaljen od osnovne linije, i to ću morati da popravim. Moraću da pronađem bolje mesto sebi na terenu u odnosu na današnji meč, a reper za to mi je prvi set poslednjeg odigranog meča u Madridu. Ovde mi problem ne pričinjava nadmorska visina kao tamo, i ukratko – znam šta treba da radim i da to mogu da ostvarim”, odgovara Nadal.

Upitan da li je u stanju da kontroliše raubovanje svog tela i potrošnju energije u ovakvim mečevima, Nadal kaže:

“Svakako je teško to činiti, jer trenutno mogu da idem samo korak po korak i pravim blage promene iz dana u dan. Ipak, danas sam bio suočen sa situacijom da moram da igram 100% od svojih mogućnosti, što je izazovno jer i dalje imam bojazan da bih nekim potezom mogao da doprinesem povratku povrede – kao što je bio slučaj sa Brizbejnom i kukom koji sam operisao. Problem je u tome što morate da priviknete mišiće na novu konfiguraciju tog dela tela, a za to nemate dovoljno vremena – i to je činjenica. Nadao sam se da ću već u Monte Karlu biti spreman da igram na svom vrhuncu, ali to nije bio slučaj zbog povrede abdomena. Proteklih nedelja sam uspevao da polako popravljam svoje stanje, ali ako vam situac ija u meču naloži da morate da se isforsirate – onda nema alternative tome, i samo možete da se nadate da tada nećete obnoviti povredu. Sada sam u Rimu, šta je bilo u Madridu i Barseloni je bilo – a za dve i po nedelje je Rolan Garos, i moram da saznam do koje granice mogu da forsiram sebe, da se adaptiram na ovo stanje i odgovorim na sve izazove koji predstoje. Naravno, ovo se odnosi ne samo na Rolan Garos već i na moj svaki naredni meč. Moram da odgnam ovaj strah, a mečevi kao što je bio ovaj današnji u tome pomažu – da se suočim sa rizikovanjem. Osećam se spremnijim za sve to nego što je pre bio slučaj, a ako se nešto desi – desiće se. Za sada – guramo dalje.”

“Pozitivno gledam na današnji meč, iako sam blago iznenađen time što nisam igrao toliko dobro. Ne treba smetnuti sa uma da nisam nastupao često u protekle dve godine, i da su na ovom nivou amplitude u igri učestale. Moram ponovo da pronađem stabilonost iz prethodnih vremena, a ovakvi mečevi u tome pomažu. Pre meča sam osećao da bih mogao dobro da igram jer sam na treninzima ovde igrao mnogo bolje nego u Barseloni i Madridu”, objašnjava Nadal, i dodaje:

“Iako sam se tako osećao – potpuno druga stvar je to i izvesti na terenu. I pored toga što nisam dobro igrao, imao sam tu odvažnost da istražujem razne varijante i opcije u igri – jer su mi utisci sa treninga tome doprineli. Možda se desi da ponovo ne budem igrao dobro u narednom kolu, ali se nadam da ću ipak biti bolji nego danas, razmišljati u meču na drugačiji način. Sve u svemu – srećan sam zbog pobede, jer mi omogućuje da se i dalje takmičim ovde”, rezimira Nadal pred prvi meč u karijeri protiv sedmog nosioca turnira Huberta Hurkača, koji je svoj prvi turnir na šljaci osvojio upravo ove godine u Eštorilu.

Kurir sport / Vuk Brajović