RUS ZNA ZAŠTO JE ĐOKOVIĆ TOLIKO SUPERIORAN: Medvedev objasnio zbog čega smatra Novaka za najboljeg sportistu sveta

Uprkos dosadnoj kiši koja i danas ometa program završnog Mastersa sezone na šljaci, tenis se igra u Rimu – turniru na kome je braneći šampion Rus Danil Medvedev. Poznat po tome što u karijeri do sada nije odbranio trofej ni na jednom turniru koji je do sada osvajao (ukupno 20), Danil uz osmeh kaže da ga taj imperativ ne čini napetim i da uživa u tome što vidi svoj lik na posterima koji promovišu takmičenje na kome do nedavno nije ni sanjao da će biti najbolji.

“Promenio sam svoj odnos prema šljakastim terenima, što se videlo i po tome kako sam igrao u Madridu. Nisam razočaran time što sam ispao u četvrtfinalu zbog povrede, jer to može da se desi svakome, ali bih voleo da vidim koliko sam bio tada u stanju da uradim bez tih problema. Eto, sada imam pozitivno isčekivanje u pogledu toga kako ću nastupati na šljaci, što je lepa promena – a ne sveopšte iznenađenje kao kad sam ovde pobedio prošle godine”, šali se Rus. “Nisam imao poverenje u svoje udarce na šljaci, uvek sam sumnjao kako će sve to ispasti kada proklizam, udarim lopticu. Uz trening i stečeno iskustvo se stvari menjaju, i sada mogu da odredim šta je to na čemu tačno treba da radimo. Sve što sam dobro radio na šljaci prošle godine mi ide dobro i ove, i zbog toga sam srećan”, kaže drugi najuspešniji igrač ATP sezone ove godine.

foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upitan da prokomentariše činjenicu da je jedan od igrača koji se nije povukao sa turnira zbog povrede i Novak Đoković, i zamoljen da oceni njegovu igru na šljaci koja se možda često zanemaruje usled Nadalovih izuzetnih uspeha na ovoj podlozi, Medvedev odgovara:

“Tačno je da kada ste svesni kakav legat na ovoj podlozi ima Rafa da je teško uporediti bilo koga drugog sa njim – sa 14 osvojenih Rolan Garosa i 10 trofeja u Rimu - između ostalih. Ipak, Novak je izuzetan na svim podlogama, i to što obojica nisu osvajali više trofeja na podlogama na kojima je onaj drugi dominantan se svakako može objasniti i tom činjenicom. Ponavljam, Novak je sjajan na svakoj podlozi, ali smatram da njegov stil igre donekle više leži travi i “hardu”. Čak i ako bi imali i najmanje rezerve u pogledu njegove igre na šljaci, setite se da je osvajao Rolan Garos 3 puta, Monte Karlo 2 puta, Rim 6 puta – i to je fantastično. To Novaka čini jednim od najboljih sportista sveta”, ističe Medvedev.

Kurir sport / Vuk Brajović