BAKA PRASE U PROBLEMU, PRETI MU KOMŠIJA! Jutjuber dao stanodavcu 25.000 €, sad mora da seli: Usred lajva mi je banuo na gajbu...

Baka Prase ponovo se našao u centru pažnje javnosti, ali ovog puta zbog stana u kom živi, zbog čega će se, kako tvrdi, najverovatnije preseliti.

Naime, Bogdan je otkrio da planira da napusti stan, za koji je do sada dao iskeširao 25.000 evra, zbog problema s komšijom i stanodavcem.

foto: Printscreen/Instagram, Zorana Jevtić

"Usred lajva mi je banuo komšija na gajbu da mi priča da ne smem da se derem, da ću da imam problem neki ili ćemo imati, ne znam šta je hteo. Objasniće on meni šta je mislio time što je rekao, pa ćemo videti šta hoće. Rekao sam da mi je vlasnik stana rekao da mogu da se dernjam koliko hoću, da ništa neće da se čuje. Pre nego što sam rentao stan, kada je trebalo da mu dam 25.000 evra, sve je moglo. Dajem mu pare unapred dva depozita i tri kirije i onda u januaru 'žali se komšija iznad, dao je milion na stan moraš da razumeš', šta mene boli koliko je on dao i ja sam zakupio stan. Mogu ja da kupim ovaj stan, ali neću da bacam pare na ovu kanturinu od stana", rekao je vidno iznerviran jutjuber i nastavio:

foto: Printscreen/ Youtube

"Kaže, pre nego što smo se uselili, da nemamo komšije iznad nas da možemo da se deremo koliko hoćemo, izolacija je najskuplja, možete da radite šta hoćete. Rekao sam mu da ja baš umem da se proderem 'vičem glasno i do kasno'. On kaže da se ne brinem ništa".

foto: Printscreen/ Youtube

"I dolazi mi sad komšija, ja mu kažem meni je rekao vlasnik stana da mogu da se derem koliko hoću. On pozove vlasnika i daje mi ga, a on me pita: 'šta sam garantovao?' i pita što mu se ne javljam tri meseca. Ja mu kažem: 'šta ima da ti se javljam?'. Dajem mu pare, izmirujem sve račune, sad namerno nisam platio održavanje zgrade jer je ne održavaju... Je l' sam ja zakupio stan ili došao da se družimo i blejimo? Ako ti treba nešto napiši poruku očigledno neću da se javljam i nisam dužan", ispričao je i otkrio šta se potom desilo:

"Garantovao si da mogu da se derem koliko hoću, a on meni kaže: 'nisam garantovao da možeš da se dereš kao majmun'. Spustim slušalicu, reći ću mu da mi vrati depozit i lovu, komšija kaže da će i on da mi da lovu samo da se iselim. Uzeću i od jednog i od drugog, nek mi plate i ja se selim. Treba da se selim ranije, jer radim nešto što je rečeno da mogu da radim? Koje su to fore? Tražio sam mu i broj komšije da vidimo šta on misli pod tim da možemo da imamo problem".

foto: Printscreen YT

Bogdan se posle opet oglasio ovim povodom, otkrio da se video s vlasnikom, ali ne i komšijom, kao i šta se posle desilo: "Ispeglali smo sve, verovatno ću da se selim, vratiće mi lovu. Videću još, ali verovatno ću da se selim, ne mogu da mi k*nja utripovani tatin sin koji ima lovu

Podsetimo, jutjuber je krajem 2023. godine odlučio da se preseli iz stana na Beogradu na vodi u nekretninu za koju je tada rekao da vredi čak 2.000.000 evra.

