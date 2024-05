"TADA SAM SAZNAO DA IMAM TUMOR NA MOZGU" Bivši as Zvezde otkrio kroz koji je PAKAO prošao: Majka PREBLEDELA, kaže nije dobro...

Filip Šepa jedan je od najvećih talenata koje je Srbija imala. Ponikao je u mlađim kategorijama Zemuna, ali kada je trebalo da napravi iskorak u seniorskoj košarci susreo se sa brojnim problemima.

Bivši igrač Crvene zvezde je u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića otvorio dušu i otkio kako mu se život promenio kada je saznao da ima tumor na mozgu.

- Trebalo je da odigram sledeću celu sezonu dobro, da probamo neko inostranstvo... Pet, šest kola odigrao sam jako dobro i saznajem da imam tumor na mozgu. Manifesti su... Ja sam ih zvao mučnine, na kraju mi je objašnjeno to su u stvari male epi krize, koje su me dovele do dva epileptična napada. Ja sam svestan, ali nesvestan... I to traje, minut, dva, prođe i, ajde, nema veze... To je počelo 2012. godine da se pojavljuje do toga da sam svakodnevno imao po deset tih napada. Sve analize kad sam ih radio, sve je bilo dobro. Ja odem da snimim glavu, i sad kako sam bio na onom rendgenu koji traje 15 sekundi, ja pola sata tamo - počeo je priču Šepa, pa u dahu nastavio:

- Sećam se, sa majkom sam bio, čekali smo doktorku Danu Grujičić. Ja ljut u bolnici, imam utakmicu danas... Majka prebledela, kaže nešto nije dobro... Ma šta nije dobro... Doktorka uzima rezultate, kaže nije dobro, ali dobro je kako je moglo da bude. Tu krene da priča one njihove latinske izraze, gledamo, ništa ne razumemo... Pa kaže, to ti je tumor na mozgu. Tih narednih pola sata se zaista ne sećam. To mi je bio najveći šok u životu! Jako brzo sam se osvestio, čak počeo i da se šalim na svoj račun što se tiče toga i zaista nisam imao strah. Ljudi su mnogi mislili da čak nisam malo ni normalan, neki su mislili da se foliram. Ja zaista nisam imao strah zbog toga. Nekako sam znao i osećao da će sve biti u redu.

Kurir sport / Jao Mile podkast

