VESELIN VUJOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Prezreo sam za Srbiju

Rukometaši Slovenije osvojili su bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Francuskoj posle velike pobede nad Hrvatskom (31:30).



Najzaslužniji za ovaj uspeh je srpski trener Veselin Vujović, koji je deset minuta pre kraja meča, na osam golova zaostatka, održao motivacioni govor koji je doprineo velikom preokretu.

- Igrajte kao da je kraj sveta - jedna je od rečenica iz tog govora Vujovića, koji se tokom slavlja odazvao pozivu Kurira.

- Napravili smo veliki rezultat, sve vreme sam verovao u ove momke, što se na kraju ispostavilo tačnim. Kao rukometaš sam sve osvojio, a sad mogu da se pohvalim da imam i medalju kao trener. Ovim smo pokazali da moramo da verujemo u sebe, jer samo tako može da se stigne do odličja.



Motivacioni govor u tajm-autu urodio je plodom?

- Sve je to bilo spontano. Veoma sam emotivan i transparentan i kažem ono što mislim u tom trenutku. Video sam da hrvatski igrači padaju fizički i samo sam moje motivisao da krenu na sve ili ništa.



Da li vas i kada ponovo možemo videti na klupi Srbije?

- Prezreo sam da budem selektor Srbije. U ranijem periodu je bilo nekih razgovora na tu temu, ali očigledno da strukturama koje su vodile Rukometni savez Srbije nisam odgovarao, tako da je sada malo kasno - jasan je Vujović.

Na kolenima... Hrvatski rukometaši

Polivanje

VODA DA, PIVO NE!



Mokri ste napustili dvoranu u Francuskoj, s obzirom na to da su vas igrači ispolivali vodom tokom slavlja.

- Sreća njihova pa je bila voda. Da su me polili pivom ili nekim drugim alkoholom, odmah bi usledile kazne. Ja to ne praštam. Naravno, šalim se.