OTAC JE SE JAVNO ODREKAO A ONA MU ODBRUSILA Povredio me je ali moje zadovoljstvo niko neće promeniti

Branka je plakala kao kiša kada je čula šta joj je otac poručio.

"Mojoj ćerki ću da poručim da je ona zbog klošara ostala bez oca. Ja sam je se odrekao, majka je zbog nje doživela nervni slom. Ostala je i bez oca i bez brata i bez majke, eto joj sad njen klošar", rekao je Mladen Okuka, a Branka je sada odgovorila ocu.

"Tačno je da je zvao i rekao da me se odriče, na trenutak me je ta njegova izjava šokirala i povredila, ujedno sam se osvestila i shvatila da nisam kriva i da se ne trebam osećati loše. Ponosna sam na sebe i moje učešće ovde u rijalitiju, to moje zadovoljstvo mi niko neće promeniti", izjavila je Branka i dodala da sada ne razmišlja o pomirenju s ocem.

Foto: Printskrin

"Ne znam šta će se dogoditi sa mojim ocem. Iskreno, neću ni da razmišljam o tome ovde, sada želim još više da se koncentrišem na sebe i moje učešće, želim da svu svoju snagu usmerim i izguram do finala. Što se tiče Mladena, šansa je naša, da li ćemo je iskoristiti na pravi način, to će vreme pokazati", zaključila je Okuka.

Foto: Printskrin

Autor: EPK , Foto: Printscreen