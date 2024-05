NIKOLA ROKVIĆ NIKAD ISKRENIJE O VERI I PORODICI! Veliki pevačev intervju: Slična se ljubav oseti i u rađanju i u smrti

Pevač Nikola Rokvić već dve nedelje je na hodočašću, a danas proslavlja Vaskrs sa svojom porodicom, koji su ga čekali u Makedoniji.

O svom putu do Egine, koji ima humanitarni karakter, progovorio je za domaće medije.

- Mi usput snimamo dokumentarac o ovom putu, pa će tu biti detaljnije ispričano šta se sve dešavalo, ali ukratko, dao sam zavet Svetom Nektariju da ću doći peške i tri godine sam razmišljao o svemu tome. Mentalno i duhovno se dugo spremao. Dva i po meseca sam radio na kondiciji i plan je bio samo da šetam, dok moj brat koji me je spremao nije rekao: "Nikola, ti ćeš trčati. Mnogo će ti prijati da menjaš tempo, malo brzi hod, malo štapovi, malo trčanje". Tako da sam ga poslušao i stvarno mi je u nekim trenucima lakše da trčim nego da šetam.

foto: Printskrin/Instagram

- Od samog starta sam rekao da ću, uz Božiju pomoć, ići do Egine. Na ovom putu sam shvatio koliko su neke granice postavljene od nas samih, iz strahova da mi to ne možemo. Mislim da je dovoljno da čovek napravi taj prvi korak. Ako je to sa blagoslovom, ako je to u slavu božiju, onda Gospod sam namesti lepe stvari da se dešavaju, onda bude mnogo lakše. U mnogim trenucima samo prepustim Gospodu i sve se nekako samo dešava.

Nikola Rokvić poslednjih godina posvetio se veri, a evo da li je postojao prelomni trenutak u njegovom životu da krene ovim putem, pričao je javno:

- Ja sam, da kažem tako, dublje u veri već nekih sedam godina, ali ima tih trenutaka gde osetiš da si otvoreniji za božju prisutnost. To su obično teški trenuci. Naravno da mi je odlazak oca još više učvrstio veru jer sam i tu mnoge stvari spoznao, kroz njegov odlazak. Prvenstveno kroz rađanje moje dece, pa kroz njegov odlazak. Slična se ljubav oseti i u rađanju i u smrti. Intenzitet ljubavi prema deci i roditelju je isti u tim trenucima. U tim momentima sam se još više približio veri i Bogu i raduje me što vidim da se sve više mladih okreće pravim vrednostima, duhovnosti i našoj tradiciji i suštinski hrišćanskom životu.

foto: ATAimages

Skupljeno 14 miliona dinara

- Pomaže Bog dragi ljudi, nadam se da ste dobro! Danas specifičan dan. Dosta kiše, vode, blata, ali i ovakvim okolnostima ima radnosnih vesti. Došli smo do 14 miliona dinara, verujem da je ta cifra još veća, ali zbog praznika ne mogu da imam tačnu evidenciju. - rekao je Nikola i dodao:

Pešači po blatu i kiši

- Pomaže Bog, dragi ljudi. Današnji dan je specifičniji, četiri kilometra idem po blatu. Koliko god da sam se mučio na asfaltu, ipak od goreg ima gore. Sad su mi već mokre noge, ali dobro. Idemo dalje, nema odustajanja - rekao je Rokvić u snimku, koji je potom pokazao i put kojim trenutno pešači.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:10 Nikola Rokvić po kiši na putu do Grčke