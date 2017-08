MIRKO ŠIJAN U PROBLEMU: Gocinom sinu preti mafija iz Novog Pazara

Božinovskinog naslednika jure opasni momci zbog neraščišćenih računa, a on se pravi lud



Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske i Zorana Šijana, jednog od vođa nekadašnjeg „surčinskog klana“, našao se na meti mafije iz Novog Pazara. Kako tvrdi jedan njegov prijatelj, žestoki momci ga jure zbog neraščišćenih računa.

-Mirko je stalno u nekim kombinacijama sa opasnim momcima. Ponaša se kao da mu niko ništa ne može i sad ga jure Novopazarci. To su ozbiljni ljudi s kojima nema šale, ali Mirka je baš briga. On se pravi lud - kaže naš izvor.



Ovim povodom pozvali smo Gocinog sina, koji je okrenuo priču na svoju vodenicu.



-Ma to su gluposti! Samo sam dva puta u životu bio u Pazaru. Ima li tamo dobrih riba, pa da idem? Mora da su me pomešali s nekim! Da je neki drugi grad, pa i da razumem, ali sa Pazarom nemam nikakvih dodirnih tačaka - objasnio je Šijan, dok se Božinovska danima nije javljala na telefon.

Mirko Šijan, inače, stalno upada u probleme, zbog čega njegova majka nema mira. Pre dve godine osumnjičen je da je nožem povredio mladića na Kopaoniku, a zbog osionog ponašanja leta 2015. proteran je iz Crne Gore. Nekoliko meseci kasnije u džipu u kojem je bio suvozač nađena je droga. Veruje se da je mladi Šijan skrivio udes sa policijskim vozilom u kojem su bili pripadnici SAJ, iako je njegova majka Goca tvrdila da je ona vozila.

Goca: Digla sam ruke od njega

Goca Božinovska u javnosti često hvali svog mezimca, a kad joj pukne film, tada kaže da je digla ruke od njega.

-On ima 25 godina i rekla sam mu da uzme život u svoje ruke. Ja sam otupela i odustala od toga. Probala sam sve, ali nisam uspela, ne vredi. On je odgovoran za sebe, toliko mogu da vam kažem. Molim vas da me ubuduće zovete samo zbog mene, a ne zbog njega. Imate njegov broj, pa ga zovite, eto toliko - rekla je Božinovska.