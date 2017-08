ŠOK ISPOVEST ALEKSANDRE SUBOTIĆ O NASILJU KOJE JE PREŽIVELA: Ne bole šake koje osetiš na telu, već ono što je urezano u glavi!

Ti i David ste na relaciji Beograd-Novi Sad, gde planirate da živite?

"Tri dana provedemo u Beogradu, četiri u Novom Sadu i tako u krug. Bili smo sedam dana u Krašićima na moru, a putujemo i u Bosnu u jedno prelepo etno selo da se malo odmorimo i posvetimo našoj ljubavi! Trenutno smo koncentrisani na moju muzičku karijeru, razmišljamo šta i kako u tom smeru. Iskreno, David više veruje u mene nego ja sama. Misli da će to biti veliki bum i uspeh. Nešto malo drugačije, što do sada nije viđeno kod nas."

Planirate li bebu?

"Trenutno ne, oboje smo fokusirani na karijeru i bitno nam je da budemo finansijski stabilni. Najlakše je napraviti dete, ali ga treba i odgajiti. Mada, moram da priznam, David često kroz šalu pominje kako bi voleo da ima dete, zeza Magdalenu kad nije dobra da ćemo da napravimo drugu bebu. Imam osećaj kao da želi da mi nagovesti nešto, ali ne sme direktno da kaže."

Biljani je teško jer joj sinovi ne razgovaraju, da li si sa njom pričala na tu temu?

"Bilja i ja smo jako bliske i imamo divan odnos! Često pričamo o celokupnoj situaciji i znam kako se oseća, kao i da joj je teško. Inače, ni mediji, ni fanovi, ni tračevi… Ništa ne može da utiče na nju, ali je za odnos svoja dva sina i te kako zabrinuta, trudi se da posreduje između njih. Kad god imaju problem, ona je tu da sredi situaciju, ali dok njih dvojica ne sednu da popričaju, ne verujem da će se išta promeniti. David je malo zabrinut, plaši se da bi se, kada bi ne daj Bože, došlo do nekog većeg sukoba između njih dvojice, to odrazilo na njeno zdravlje, a on je jako vezan za nju i to sebi ne bi mogo da oprosti tako da ne odgovara na provokacije upućene sa druge strane. I meni je zabranio, majka je za njega najbitnija žena u životu."

Šta misliš o Dalili?

"A ko je ta Dalila? A da, to je ona devojka što stalno priča o meni u medijima. Ako ima neki problem u životu i ako je nešto muči, može da mi se obrati preko instagrama i ja ću joj rado pomoći da ga reši, uvek sam tu za svoje fanove i za svoju podršku. Voljna sam da pomognem ljudima sa teškim životnim sudbinama!"

Značili to da ne postoji šansa da se pomirite?

"Poštujem i volim svoje fanove, oni su sastavni deo mog života, ali postoje ljudi koju svoju ljubav iskazuju na pogrešan način ispoljavajući agresiju i fizički i verbalno (vređaju, izmišljaju, psuju, pljuju) da bi privukli tvoju pažnju. Postoje raznorazne knjige i filmovi (“Selena”) napisani baš na tu temu. Nekoliko puta kroz istoriju bili smo svedoci da su poznate ličnosti nastradale od strane bolesnih fanova. Upravo zato se ne bih usudila da je pustim u svoje okruženje jer njena opsesija je ipak uzela maha."

Imala si neprijatnu situaciju kada ti je Čabarkapin kum pretio, da li se desilo još nešto slično?

"Nije bilo sličnih situacija, hvala Bogu, i nadam se da ih više neće biti. Ne plašim se nikoga, ali su mi jako neprijatne te situacije i ne bih volela da se David fizički obračunava sa njima, on nije iz te priče, a sa tim ljudima u okruženju nemaš mirnog sna. I iskreno, sramota me je kad se tako nešto desi."

Čula si šta je bilo sa Milijem i Mirelom, kako to komentarišeš?

"S obzirom na to da je umešana i policija i da je Mili bio uhapšen, verujem da ju je tukao. Nije mi jasno zašto svi osuđuju Mirelu, a ne njega, on je i te kako dobro znao ko je ona i kakva je, tako da na njeno ponašanje ne može da se vadi, a sebi takvo zversko ponašanje nije smeo da dopusti. Svi ti ljudi koji ga brane mi se gade, isti bi kukali i plakali da neko njima lupi šamar, a kamoli nešto više. Kako bi reagovali da onako neko muči njihovu sestru? Fuj, to je za svaku osudu."

Da li si ti bila žrtva nasilja?

"Nažalost, ja sam o tome pričala i u rijalitiju, jako sam mlada, ali me ta iskustva nisu zaobišla, već u 16. godini osetila sam nasilje u vezi od strane svoje prve ljubavi i jako sam osetljiva na tu temu. Svaka priča o tome me dotakne. Ne bole šake koje u tom trenutku osetiš na svom telu, ali boli ono što ostane urezano u glavi i srcu, a to ne može da se zaboravi."

Bojiš li se crne magije, pričalo se da su je bacili na tebe i Davida?

"Ne bojim se crne magije, bojim se ljudi koji se bave time! To su očajni ljudi, psihički nestabilni, a spremni na sve da bi ti naudili i od kojih ne znaš šta možeš da očekuješ!"

Misliš li na nekog iz rijalitija?

"Ja sam završila sa rijalitijem i nisam plaćena za to da se raspravljam sa psihičkim bolesnicima! A da li se neko iz vile bavio time, pa ne znam, ali sigurno da jeste!"

U kakvim si odnosima sa svojim tatom Karađorđem?

"Moj tata je ličnost za sebe, na konto njega ne znam šta da kažem? Moje mišljenje je da je on i dalje zaljubljen u moju majku i da svojim izjavama pokušava da privuče njenu pažnju, ne misleći pritom da svojim izjavama meni škodi!"

Možda mu smeta što si posvećena Ljubi?

"U poslednje vreme se jako čudno ponaša, meni je to čak i smešno. Ja bih to nazvala drugi pubertet. Moja mama dolazi često kod komšinice koja je čuvala moje dete preko puta kuće, a Karađorđe, čim je čuje, počne glasno da priča o nekim kao poslovima, devojkama, drugaricama da bi ga ona čula. Kad me zove telefonom i shvati da sam sa njom, ne pita me ni kako sam, do reči mi ne da da dođem, usta ne zatvara pričajući samo stvari na koje bi ona trebalo da bude ljubomorna. Zato mu sve opraštam jer neuzvraćena ljubav najviše boli."

Nedavno je snimao klipove sa Jelenom Krunić.

"Mislim da to Jeleni odgovara kao promocija i da to ona lepo iskorišćava, a da to ni najmanje nije korektno. Ja njenog oca koji nije svestan šta se dešava, nikada ne bih iskorišćavala za tako nešto. Ali to zavisi od osobe do osobe i ko bi koliko nisko išao zarad malo slave i popularnosti. Možda tata u Jeleni traži Ljubu, imaju one neke zajedničke crte, malo su muškobanjaste, sportski tipovi, tetovaže, ali psihički dva sveta, Ljuba je jedna i jedina!"

Kako zamišljaš svoju muzičku karijeru?

"Sve ćete uskoro saznati. Volim zabavnu i rep muziku! Idem na časove pevanja, a moja profesorka je jako poznata i cenjena estradna ličnost! Mislim da bi duet sa nekim poznatim bio pun pogodak za početak. Moj idol i po mom mišljenju najsavršenija i najbolje stilizovana pevačica kod nas na sceni je Maja Berović!"

Da li je David ljubomoran?

"David najviše veruje u mene. On je moj pokretač i nadahnuće, kritikuje me malo da sam lenja i da mogu mnogo više i bolje, forsira me do krajnjih granica! Jako voli to što sam mlada i misli da zbog mog životnog iskustva i zbog svega šta sam prošla zaslužujem da uspem, ali se isto tako plaši da će zbog mojih godina i neiskustva možda neko pokušati da me prevari i iskoristi, namami na neku lepu priču, zbog toga me moli da se o svakoj poslovnoj ponudi konsultujem sa njim i da zajedno donosimo odluke koje su najbolje za mene i moju karijeru."

