GOCIN BIVŠI RASKRINKAN: Evo sa kim Ivan Marinković želi seks po svaki cenu!

"Čovek koji se služi tuđom nesrećom nije čovek. On jedan me napada, drugimi kaže u tuš kabini kako želi da me kre.ne, ali neće mu se to ostvariti", rekla je Irma.

Ivan je opleo po njenoj karijeri pevačice i rekao da nikada nije čuo za nju i da nikako ne može da se poredi sa Gocom Tržan.

foto: Printskrin

(Kurir.rs, Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir