ISPRAŠILI SU NAM ZADNJICU! Meloun ZAGRMEO na konferenciji posle KATASTROFE Denvera: Osramotili smo se pred svojim navijačima!

Košarkaši Denvera doživeli su pravi debakl u svojoj "Bol areni". Minesota je u drugom meču polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige deklasirala Nagetse rezultatom 106:80 i tako stigla do velikih 2:0 u seriji.

Trener Nagetsa Majk Meloun bio je vidno razočaran na konferenciji za medije nakon meča.

"Isprašili su nam tur! Uzeli su inicijativu. Biće to veliki izazov za nas. Govor tela igrača nije ni blizu toga gde bi morao da bude. Potučeni smo kod kuće, osramotiili smo se pred svojim navijačima", kaže Meloun.

Denver je imao svega 34 odsto šuta iz igre i čak 19 izgubljenih lopti.

"Njihova odbrana bila je previše za nas, dali smo sve da ih probijemo na svakoj poziciji. Moramo da napravimo neka prilagođavanja za sledeći meč", dodao je trener šampiona NBA.

Nakon meča u svlačionici je bio muk.

"U svlačionici je bilo vrlo mirno. To može da se shvati na mnogo različitih načina. Shvatiću to kao da su momci razočarani svojim izdanjem ove večeri, takođe i svi mi u upravi i stručnom štabu, uključujući i mene. Nadmudreni smo trenerski, nadigrani smo na terenu. Možete da se samosažaljevate ili da uradite sve što možete da biste bili bolji u utakmici broj tri. Nas tome je moj fokus. Da pokušam da ohrabrim momke da nastave da se bore. Niko ne kaže da će biti lako. Trenutno smo jako dobro svesni toga", kaže Meloun.

Trener Nagetsa zamolio je navijače da im pruže podršku.

"Zamolio bih naše navijače da ostanu uz nas. Znam da ne izgleda sve tako dobro, znam da je bilo zvižduka i to jako dobro razumem, jer nismo igraali ni blizu svog nivoa, koji se očekuje od ovog tima. Ali ostanite uz nas, verujte u nas, uradili smno mnogo dobrih stvari", rekao je Meloun.

Priznao je da trenutno ni sam ne zna šta treba da uradi da podigne tim.

"Kao trener, tu ste da tražite od igrače da se takmiče i bore više nego što je to bilo u prvom meču. Imate igrače kojima je dužnost da urade to što tražite od njih, a taj rad nije nagrađen i to je ono što frustrira", zaključio je Meloun.

Kurir sport/J.M./B92

