KECMANOVIĆ PRVI PUT U 2. KOLU ROLAN GAROSA: Srbi napravili "fudbalsku" atmosferu, a Miša izbacio Brazilca

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Boleo je poraz od žilavog Monteira u Rimu Mišu Kecmanovića – da bi taj neuspeh na najbolji način anulirao ove hladne pariske noći pobedom kroz još jedan “tobogan od teniskog meča” sa 3:1 u setovima. Poleteo je naš as u prva dva seta ka drugom kolu sa 6:1 6:2 uz efikasnu agresivnost sa osnovne linije, uglavnom pouzdan servis i rastrzanog protivnika.

Blagi pad ritma i procenta uspešnosti servisa utiče na to da Mišina igra postane isprekidana, gde se Monteiro vešto udenuo i podigao nivo agresivnosti koji mu donosi brejk za 6:4. Neočekivani povratak u meč Brazilca probudio je sećanja na prošlogodišnju agoniju protiv Vavasorija – gde je Miša dozvolio vremešnom Italijanu da se vrati u meč posle 2:0 i razmaše krila za srećnih i spretnih konačnih 3:2. Srećom, važne lekcije su naučene iz tog iskustva, pa je Kecmanović uspeo da stabilizuje igru sa osnovne igre, produži udarac i potisne Monteira u poziciju iz koje je prečestim rizikovanjem pokušao da ostane konkurentan. Iako je završni set okončan rezultatom 7:5 inicijativa i sigurnost su bile atributi igre srpskog tenisera već u desetom gemu seta, kada i sreća napušta Brazilca i Miša uzima poslednji gem bez izgubljenog poena.

"Dobro sam se osećao na terenu večeras, a posebno u prva dva seta. Igrao sam odlično, možda i najbolje ove godine na početku jednog meča. Srećan sam što sam pobedio i vratio mu za poraz u Rimu. Uzbuđen sam što sam pobedio ovde, pogotovo kada se setim “zanimljivog meča” koji sam ovde imao prošle godine”, uvodi nas u pregled meča Miša. “U trećem setu sam malo pao, a on podigao nivo jer mu ipak prija da igra na ovoj podlozi. Drago mi je da sam uspeo da povratim nivo igre u četvrtom i izbegnem igranje petog seta”, iskren je on.

Zanimljiv je bio i repertoar navijačkih pesama kojima je malobrojna ali bučna srpska publika bodrila Kecmanovića, pa se učinilo da su već “stari znanci”. ““Ne poznajem momke koji su navijali za mene, ali stvarno nisam očekivao podršku na ovom nivou. Brazilaca je bilo više, ali smo im pokazali da smo najjači. Puno znači i pomaže kada čuješ da imaš podršku, pogotovo u toj “fudbalskoj” atmosferi. Tako to biva kada igrate u fudbalskoj atmosferi, sa južnoamerikancima – pa prija kada ima ko da im uzvrati”, ističe naš as.

Šta je sve Kecmanović promenio u svojoj igri od tog baksuznog poraza protiv Monteira u “večnom gradu”?

"Svašta sam promenio - malo i servis, ali i reket. U suštini – dosta stvari sam adaptirao u jako kratkom periodu i drago mi je da je to sve super ispalo. Kod reketa sam menjao težinu i balans, pa je sada malo lakši. Možda će vam zvučati čudno, ali ne znam za koliko”, prenosi nam on. “Što se promena kod servisa tiče – drugačije stojim, više frontalno i direktno, pravim drugačiji pokret pred sam servis. Pokušavam da adaptiram neke detalje. Pre sam u servis ulazio bočno, sada idem direktno, iz zamaha idem gore, preko ramena i preko glave, umesto sa strane što sam pre radio.”

U narednom meču ga čeka peti igrač sveta Danil Medvedev, sa kojima ima skor 0-3 i poraz ovde pre 2 godine u tri seta. "Poslednji put smo igrali baš ovde na Lenglenu. Nadam se da će ovog puta biti bolje po mene. Ove godine kao da “svodim račune”, vraćam sve svima koji su me dobijali – prvo Švarcmanu, pa Rudu – a sada bih mogao i Medvedevu. Dobro mi je krenulo u tom smislu, pa da probam onda da i njemu uzvratim”, u kombinaciji šale i zbilje odgovara Kecmanović.

"Sigurno da ovde imam više šansi nego negde drugde da ga dobijem, iako je i on počeo bolje da igra na šljaci. Osvojio je Rim, ima više pobeda na ovoj podlozi, oseća se komotnije. Trudiću se da budem agresivan, da mu ne dam puno vremena u razmenama, između poena, da probam da ga što više šetam kako bi provodio što manje vremena u zoni komfora. Medvedevu treba uskratiti to da bude “na lopti”, i to mi je prvi strateški cilj - pa da vidimo šta će to da donese”, optimistično zvuči Miša posle prijatnog plasmana u drugo kolo Rolan Garosa.

Kurir sport