VESNA RIVAS ŽESTOKO POSLE POVRATKA: Znam ko mi je okrenuo leđa, završili su sa mnom! Za Spaha hoću da se udam!

Naima, iako su Đus, Miljana, Ana, Mea, Tin, Maja, Irma i Brendon bili protiv njenog povratka, produkcija ju je vratila i otkrila da su u pitanju bile samo lažne nominacije.

Rivasova je tada mogla da odahne, pa je sa svojim fanovima podelila i prve utiske o izbacivanju.

Sinoć su održane vanredne nominacije. Kako si se osećala kada si saznala da je upravo tvoje ime poslednje na tabeli?

Osećala sam se tupo, plačno, izrekla sam sve što mi je na duši i osećala sam da je sve samo igra. Igra koja meni nije bila ni igra ni šala. Shvatila sam da mi nema izlaska do daljnjeg.

foto: Printscreen

Da li si mogla da pretpostaviš da je u pitanju još jedna igra produkcije?

Da, kada sam se našla sa Miljanom na vratima.

Neko od učesnika nisu bili za to da se vratiš. Da li te je iznenadilo njihovo mišljenje?

Ne, mada nisam čula sve. Iznenadila me je samo Maja. Ali, sada sam je precrtala i ne želim više da je komentarišem.

foto: Printskrin

Dan za nama obeležila je veridba Teodore i Ivana. Da li te je iznenadila želja Sulejmana Spaha da sa tobom stupi u rijaliti brak?

Veridba je bila ekstra, najveseliji dan u vili od početka sezone. Spahina želja me nije iznenadila, jer on meni stalno ispoljava simpatije i pažnju. Da, od njega bih prihvatila verenički prsten. Čovek je džentlmen, pažljiv, poštuje me, imamo zajedničke teme i sfere interesovanja.

Jedina prepreka Spahinom i tvom braku je brak sa Zmajem. Da li misliš da će se Ilija osetiti iznevereno, da li je vreme za razvod od njega?

Vreme je za razvod od od Zmaja. Otišao u veli svet i nema ga. Po staroj našoj narodnoj "Jednoj se otegao, drugi se protegao".

foto: Printscreen

(Kurir.rs/Happy, Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir