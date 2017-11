PROPALA PRVA BRAČNA NOĆ: Marko nije hteo seks s Divnom!

Divna i Marko DNK upali su u krizu, i to prve bračne noći.



Iako su u „Zadruzi“ imali svadbu kakvu su oduvek želeli, njih dvoje nisu uspeli da nađu rešenje za intimne probleme.



Prema rečima našeg izvora, Marko posle svadbe nije hteo da izvrši svoju bračnu dužnost, te je odbio rođenu ženu za seks.

- Tu noć je nastao opšti haos. Oko tri sata posle ponoći Divna je šapnula mužu da želi seks, ali on joj je poručio da mu ne pada na pamet jer mu se smučila. Bio je pijan. Ona je počela da plače, pa ju je kuma Sanja Stanković smirivala. Marko je sve to posmatrao i govorio joj da ga ne interesuju njene suze i da će imati seks kad on to bude želeo - priča naš izvor.

foto: Printscreen



On kaže da su se strasti smirile kad je Marko rekao Divni da je bila lepa mlada.

- Kad je shvatio da je pogrešio, pokušao je da izvadi situaciju, pa je Divni rekao da joj je venčanica bila prelepa. Pričali su o ćerki, mazili su se i tako zagrljeni su zaspali. Sutradan su se ponašali kao da se ništa nije dogodilo - završava naš izvor blizak produkciji.



Kurir / Lj. S.

Foto: Svet / N. Kostić, Printscreen

Autor: Foto: Svet / N. Kostić , Foto: Printscreen