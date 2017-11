DANA KARIĆ SE PORODILA PRE 3 MESECA, PA POROGOVORILA O RAZVODU: Kada sam nesrećna trudim se da vidim šta mogu da promenim!

Dana Karić je sada je otkrila svoj stav po pitanju sve češćih razvoda među supružnicima.

"Verujem da ljudi previše gledaju van sebe za zadovoljstvo i ljubav i sreću. To je najveći problem. Dok tražimo od svog partnera neku ljubav, validaciju, radost, da nas ispuni... nećemo biti istinski srećni. Nemoguće je tragati za srećom izvan sebe. Moj savet meni je uvek bio "počni iznutra". Ako sam nesrećna, odmah se trudim da vidim šta je to što ja mogu da izmenim da sebe usrećim i sebe zadovoljim, ne tražim to od Nikole", kaže Dana i dodaje:

foto: Dragana Udovičić

"Verujem da je to ključ, da ne tražimo od svog partnera da nas ispuni već da to sami za sebe činimo. Tada partnerstvo postaje divno mesto gde dvoje ispunjenih ljudi dolaze da dele svoju sreću i ljubav, a ne mesto gde je dvoje nezadovoljnih ljudi", rekla je ona.

