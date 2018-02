MARIJA ŠERIFOVIĆ ZA GLOSSY: Zbog prave ljubavi spremna sam svašta da uradim

Dok svake nedelje ocenjuje mlade pevače u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", pop pevačica Marija Šerifović dala je novi povod da se i o njenom radu još jednom sudi. Čim je puštena u etar, njena nova pesma "Jedanaest" za manje od 24 časa postigla je veliki uspeh i napravila milion pregleda.

Nova poslovna pobeda bila je povod da pobednica Evrovizije u razgovoru za Glossy otvorili dušu i o detaljima iz privatnog života.

Glossy: Jesu li najbolje pesme upravo ljubavne i balade?

-Da li je sporijeg ili bržeg tempa, to nije toliko bitno ako je dobra. Drago mi je što ova pesma doživljava uspeh. Važno mi je da znam da postoje ljudi koji i dan-danas znaju šta je muzika i vole nešto što nije trend."



Glossy: Kako uspevate da svaki put napravite bolju pesmu od prethodne?

-Možda me je krenulo. U tome i jeste razlika između mene i pojedinih kolega kojima je pristup prema poslu izuzetno jeftin, pa nema ničeg inteligentnog, da se snime drugačiji spotovi, da se urade drugačiji aranžmani. Sve je po jednom te istom šablonu. A publici je svega preko glave. Drago mi je što je moja nova pesma atipična, samo živi instrumenti."



Glossy: Kao da oduvek pevate samo o ljubavi i kao da u vašim pesmama provejava neka seta. Može li pevač da iznese pesmu tako iskreno ako i sam nije proživeo neku ljubavnu bol ili sreću?

-Zavisi. Moje pesme su uglavnom takve da ja u te stihove verujem ili ubedim sebe da verujem."



Glossy: Zbog čega se u današnje vreme ne isplati snimati albume?

-Hiperprodukcija je napravila veliki problem. Snimaju se pesme koje traju kao jogurt, otvoriš i posle deset dana više nema. Ovo sam rekla hipotetički. S druge strane, neko će u svoj album uložiti mnogo para i onda neće imati dovoljno vremena jer toliko sve brzo ide da neće svakoj pesmi moći da se posveti dovoljno. Meni je žao zbog toga, ali smatram da izvođači poput mene, pa i nekih kolega, treba publici da pruže album, pa makar svake druge ili treće godine."



Glossy: Vidite li u nekome svoju naslednicu?

-Sigurno postoji neko kome je sada dvadesetak godina, ali ja ne znam."



Glossy: Prošla je decenija od Evrovizije. Kako sada gledate na taj svoj uspeh?

-Bila sam mlada. Za nekog sa 22 godine valjalo je to preživeti. Drago mi je što sam svojoj državi donela takav uspeh i rado se sećam te Evrovizije."



Glossy: Šta se u tom periodu dešavalo u vašem privatnom životu?

-Bilo je davno pa se ne sećam."



Glossy: Kakav vam je trenutni emotivni status?

-Singl."



Glossy: Zašto?

-Tako je pao pasulj."



Glossy: Planirate li da potražite svoju srodnu dušu?

-Zaista ne znam."



Glossy: Jeste li zaljubljive prirode?

-Mislim da nisam."



Glossy: Kada volite, koliko se predajete i na koji način?

-Sasvim se predajem. Zbog prave ljubavi spremna sam svašta da uradim. Kada volim, tu nema granice i puštam srce da me vodi kakva god da je situacija. Naprosto, ljubav je za mene nešto što ne može da se objasni, a i postupke koje činim u tim stanjima takođe nije lako opisati."



Glossy: Kakve gluposti pravite iz ljubavi?

-Nekada, dok sam bila klinka, pravila sam mnogo gluposti. Sada sam malo ozbiljnija."



Glossy: Da li vam se dešavalo da ste bili ostavljeni u vezi?

-Ostavljali su me. Svako je od nas propatio, ali meni treba mnogo da nešto završim. A kada ga završim, onda je to hirurški odstranjeno."



Glossy: Mislite li da vas mnogi u životu koriste zato što ste Marija Šerifović?

-Ne znam kako neko u ljubavi može da se koristi. Pa šta sam ja, čiviluk da me uzimaju po potrebi? Znate šta, ima čudnih ljudi koji su koristoljubivi. Mislim da sam to prerasla. Uvek će tu biti ljudi koji vole da se ogrebu za ovo ili ono, ali razlika u odnosu na prošlost je u tome što sada kad to primetim, nekada nekog i pustim, nasmejem se i nastavim dalje."



Glossy: Planirate li da jednog dana zauvek napustite Srbiju i odete za Ameriku?

-Moja adresa je Los Anđeles. Kad god budem imala vremena, biću u Americi, a nadam se da će doći trenutak kada ću završiti svoju karijeru, spakovati kofere i otići tamo."



Glossy: Kažu da je čovek dete za ceo život. Koliko ste vezani za majku i da li joj sve govorite?

-Ne pričam joj sve. Imamo divan odnos, ali ja jesam dete i zauvek ću imati neku dozu dečjeg u sebi jer mi je to super. Moja pokojna baka Draginja govorila je da Šerifovići kasno sazrevaju."

foto: Damir Dervišagić



Glossy: U kakvim ste sada odnosima s ocem s obzirom na to da je maltretirao i vas i vašu majku?

-U normalnim smo odnosima. Šerifovići su pod kontrolom."



Glossy: Da niste imali teško detinjstvo, da li biste se bavili nekim drugim poslom?

-Ne postoji opcija za to jer ništa osim pevanja ne umem da radim. Ne znam ni jaje da ispržim."

Piše: Marija Dejanović

Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Foto: Vladimir Šporčić