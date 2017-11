(VIDEO) PRVI SUSRET SLOBE I KIJE NAKON PREVARE: Luna zanemela dok je slušala kako se svađaju! Majka ti je uvalila kosku, sam si sebe pokopao!

Malo nakon što se Slobina supruga smestila u kuću, počela je da se svađa sa mužem, te su jedno drugo optuživali za izdaju, spletkarenje i skrivene namere.

"Zaboravio si putovanja, venčanje, lepe trenutke, pričaš o seksu, iznosiš prljav veš u javnost... Ne mogu da verujem sa kim sam bila", rekla je Kija, dok su ih svi pomno slušali, a evidentno je bilo da su mnogi čekali trenutak kad će se susreti javno. Luna se nije mešala dok su se svađali, te je sve vreme ćutala i pratila svaki Slobin korak.

Kada su se osamili i pričali, Kristina je retko izgovarala Lunino ime, a umesto toga za nju je imala poseban naziv - đevojka. Kija je na početku razgovora rekla kako niko nema opravdanje za Slobino ponašanje, za česta ogovaranja sa Lunom i istakla kako je ona najpopularnija žena najnepopularnijeg pevača.

foto: Printscreen YT

"Ogovaraš me sa svojom ljubavnicom! Sa onom tvojom đevojkom, koja me uzima u usta i kada ti nisi tu! Rekla je milion stvari, svaki dan! To su priče u kojima se ja spominjem jako ružno. Sam si sebe pokopao! Ne želim nikome ono što sam preživela! Posle sedam dana si me prevario. Svi smo slavili. Svi te pljuju u Zrenjaninu zbog ovoga. Mi smo iz istog grada, Slobodane, ljudi su u šoku! Što ti je ovo trebalo? Meni je žao! Tvoja majka i Zorica Marković su ti uvalile kosku", rekla je ona.

foto: Printscreen YT

Kija je dodala da je jako boli činjenica što je odrasla zajedno sa Slobom, da sa njene strane nikada nije bilo hemije i da je pevaču stalno govorila kako želi da se razvedu. Sloba je većinu razgovora ćutao i slušao šta mu govori supruga.

"Imala sam košmare. Tvoja greška je uništila moj život. Hvala ti! Slobodane, ja sam bila kod tvojih roditelja! Žao mi je što si pljunuo po svemu što smo radili. To se tako ne radi. Ti si za mene loš čovek, ja mogu da te pljunem. Nisam bila spremna na javno poniženje. To nikome ne želim. Zamisli da imamo decu? Kako to detetu da objasnim?", rekla je Kristina.

"Ti meni nisi dala da zovem svoju majku. Sebe nikada nisam prao, kriv sam! Nisam krio svoja osećanja. Ispao sam kreten. Ovo je moja jedina greška! Zamisli ti moje roditelje koji su te čekali tri godine da svratiš kod njih, a sediš u kolima i nećeš da uđeš u kuću da im se javiš - branio se Radanović. Da li je moguće da ti meni nisi smeo da kažeš da hočeš da se razvedeš? Ti pobegneš u rijaliti i posle sedam dana to uradiš! Zašto na takav način? Meni je to srušilo ceo svet!", nastavila je Kristina.



"Znam da se tako ne radi, ali desilo se. Ja sam čovek, nisam robot. Ti misliš da bih ja to uradio da sam imao normalnu vezu i porodicu? Možda bi se to desilo i ranije da me je neka napolju privukla. Ja sam se ovde zaljubio - iskren je bio Sloba. Slobu je zanimalo i da li njegova supruga nakon svega ima emotivnog partnera, a Kija je vešto izbegla odgovor. Imaš li dečka? - jasno je pitao pevač. To je moja privatna stvar", odgovorila mu je Kija.



O čemu su Kristina i Sloba još pričali, kakve su detalje izneli iz svog privatnog i bračnog života, kao i šta je ona još rekla o Luni Đogani, možete pogledati nastavku:

(Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT)

Kurir

Autor: Kurir