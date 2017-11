TO SAMO ŽENA MOŽE DA PODNESE: Pevačica iskreno progovorila o razvodu i otkrila što nikad ne priča o sinu!

Kaliopi važi za jednu od najenergičnijih žena na prostoru Balkana koja ne skida osmeh sa lica.

"Čovek se mora roditi tako, a meni je život je bio velika avantura i ja sam ga tako prihvatila. Srećna sam jer imam privilegiju da radim ono što volim i delim talenat sa ljudima koji vole ono što stvaram, taj moj čudni nestvarni život. S druge strane, tako sam vaspitana, odrasla sam sa decom na ulici igrajući se i to je divno. U mojoj porodici je bilo osnovno poštovati druge", kaže Kaliopi, koja se razvela od supruga Romea, ali se i dalje druže i sarađuju.

"Pametni smo ljudi i imali smo kvalitetan odnos. Romeo i ja smo se rastali, a već sledeću godinu ušli smo zajedno u studio i napravili album. Nekome je to čudno i nemoguće, ali ne i kod nas. Za sve je potrebna pamet, a mi smo je imali. Romeo je moje glavno rame za plakanje i dan-danas. Ono što on mora da izdrži i istrpi je priča za sebe. To mu je za nenaplaćene cehove iz prošlosti. Šalim se", kroz osmeh kaže pevačica, koja priznaje da je imala pogrešne odluke.

"Ponekad nije pametno reći istinu na pogrešnom mestu. Ne kajem se nikada za nešto što sam uradila jer to je deo moje priče. Ne valja da je u životu sve izglancano, mora malo prašine da bude", ističe Bukle zbog čega ni razvod nije shvatila tragično.

"Kada se dogodi tuga, svako treba da shvati da je to realnost i prihvatanje toga kao činjenice nam omogućava da nastavimo dalje. Ako bi se čovek uvlačio u razloge svega toga, tu ne bi bilo kraja. Moj spas i sreća su što moj život čine i muzika, stvaralaštvo, putovanja i kreativnost. Srećem puno ljudi koji maštaju uz moje pesme i to je meni najbitnije."

Suština njenog života je sin Pako, koji živi u Švajcarskoj.

"Najemotivniji trenutak u mom životu bio je njegovo rođenje. On živi u Švajcarskoj i ne volim da pričam o njemu. Stalno Romeu i meni govori:

"Nemojte o meni da pričate, zaboravite me u izjavama", tako da to moram da ispoštujem", kaže Kaliopi, koju smo pitali kakvi muškarci joj prilaze sada kada je razvedena.

"Nikada se nisam pozabavila momcima koji mi prilaze kakvi su. Bitno je šta imaju da ponude, ljudskost i maštovitost. Uvek sam otvorena, ali oni koji nisu imali hrabrosti nisu mi ni potrebni, pravi su prišli i ostali."

Pevačica kaže da joj nije bio potreban psihoterapeut kako bi prevazilazila probleme u životu.

"Ovo je drugi mentalitet. Mi na Balkanu uz rakiju i meze odemo u kafanu i posvađamo se, nama to treba, ne psihoterapeut. Danas je najveći neprijatelj samoća, odnosno asocijalnost, jer to ostavlja tragove. Nedostatak vremena da se druži dovodi do toga da ne postoji zdravo životno tkivo. Treba imati rame za plakanje, nekoga ko će vam reći istinu u lice i posvađati se sa vama. Za razliku od Amerikanaca, mi smo još uvek zdravo društvo", ističe pevačica, koja kaže da ne spada u krhke žene.

"To što jedna žena može da podnese, to niko drugi ne može. Kada krenu suze, ima razloga zašto sam tužna, ali to ne smatram krhkošću već normalnom stvari. Mada ja mnogo češće plačem od radosti."

Kaliopi će uskoro ponovo zapevati pred beogradskom publikom, i to 25. novembra na koncertu u Kolarčevoj zadužbini.

