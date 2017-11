MARKO DNK: Danas idem po dete, pa se vraćam u Zadrugu

Marko Kocić diskvalifikovan je iz rijalitija „Zadruga“ zbog nasilničkog ponašanja. On je u noći između srede i četvrtka, nakon žurke na kojoj je pevala Vesna Zmijanac, brutalno napao Sašku Karan i Milana Miloševića.



Najpre je u naletu besa pevačicu udario vratima, a onda je i pesnicama tukao novinara po glavi dok je ovaj ležao u svom krevetu. Obezbeđenje je zajedno sa učesnicima rijalitija jedva obuzdalo pijanog Kocića, koji je odmah izbačen iz rijalitija.

Divna DNK

Tužna DIVNA PLAČE ZA MUŽEM

Nakon što je zadrugarima stiglo pismo od Velikog šefa, u kojem je objašnjeno da je Marko izbačen, takmičarima je laknulo. Međutim, ne i njegovoj ženi Divni. Ona satima nije progovorila ni reč, već je non-stop plakala.



Tvrdi da je nevin



Mi smo ga našli u njegovom selu Dumnica, nedaleko od Svilajnca. Bio je u svom domu i čudio se zašto je izbačen.

- Ne znam što su me izbacili. U čudu sam. Milana sam samo povukao za ruku. On je ogovarao Macu i mene, pa sam poludeo. Ostala mi je žena u rijalitiju, a ja sam sad sam i ne znam šta da radim. Nadam se da će me vratiti, jer tako su izbacili Anđelu, pa su je vratili - kaže Marko, koji ćerku Kristinu (2), koju je njemu i Divni oduzeo Centar za socijalni rad, nije pomenuo dok ga mi nismo pitali da li zna šta se desilo s devojčicom.

- Znam sve, socijalno ju je uzelo. Saznao sam kad sam došao u selo - rekao je mirnim tonom Marko, nijednog trenutka ne pokazujući da mu je teško što dete više nije kod babe i dede.

Kocić i Kristina

- Idem danas da uzmem ćerku, pa ću da je ostavim kod tasta i tašte kad me ponovo budu vratili u rijaliti - kaže Marko i vraća se na priču o rijalitiju.

- Ne znam što me svi optužuju da sam nasilnik. Nikad Divnu nisam udario, pa ni Milana. Pošteno radim - završio je Marko, koji ističe da Maca, koju su cimeri optužili da je inicijator sukoba, nije kriva.

foto: Printscreen

Sukob zbog ribe



- Maca mi je tražila da sipam vodu u Borin krevet, ali ja nisam hteo. Obećala mi je da će mi dati ribu, ali ja mislim da je to sardina. Želela je da špijuniram za nju i nagovarala me da slušam i da joj to prenesem. Ja sam to slepo slušao - rekao je na kraju Marko, koji je uveren da će ga vratiti u „Zadrugu“ za dve nedelje.

foto: Printscreen



Tražila zaštitu Saška se uplašila za svoj život PSIHOPATA ĆE NAS SVE ZAKLATI

Marko Kocić je još jednom pokazao svoju stranu kad popije previše alkohola. On je svojim nasilničkim ponašanjem preplašio zadrugare, a obezbeđenje ga je jedva obuzdalo. Njima su u pomoć pritekli Bane Čolak, Miljan Vračević, Sara Reljić i Saška Karan. Saška Karan, foto: Marina Lopičić - Ubiće ga! Pomagajte! Ovo je strašno! Udario ga je u glavu. Ja neću ovde da budem. Ovaj psihopata može da uzme nož i da nas sve zakolje. Vodite ga napolje, pobiće nas zbog prostitutke - histerisala je Saška, koja se onda obrušila na Divnu: - Ti si kriva! Potpaljuješ vatru. Ajde, idi za svojim mužem. Sram te bilo, izigravaš nevinašce, a sve se dogovaraš sa psihopatom. Ovo ste sve izrežirali!

Divna je svima potom zapretila: - E zapamtićete me za ovo. Sad ću sve da vas sredim!

Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Marina Lopičić

