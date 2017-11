MILJANINA POTRESNA ISPOVEST O TRUDNOĆI: Ispala sam glupa i naivna budala! Ivan pije sve vreme i ponižava me, gušila sam se u suzama!

Miljana je priznala da je sa Ivanom imala odnose bez zaštite, i da ima sve simptome trudnoće, a dilema da li je trudna ili ne, će biti definitivno otklonjena večeras kada uradi test.

Svi pričaju o tvojoj trudnoći. Da li si uplašena zbog čitave situacije i šta tebi govori intuicija - da li si u drugom stanju?

- Uplašena jesam i jako sam nesrećna zbog cele situacije. Jesam bila zaljubljena i volela Ivana, ali me njegovi postupci i ponašanje neprijatno iznenađuju. On deset priča ispriča u roku od sat vremena. Pričao je da me voli i kleo se u svoju kćerku, da bi kasnije tvrdio da sam ja zaljubljena i da on nije kriv što sam se ja zaljubila. Juče je u emisiji rekao da bi želeo da ima dete sa mnom, a sinoć mi je u krevetu rekao, citiram: "Trudna si, moraš tamo, kamenjarko, idi sutra, očisti to".

Oduvek sam želela da imam srećnu i normalnu porodicu, i da dete odrasta uz oba roditelja, što je naravno želja svake devojke i jako sam razočarana! Nisam ni sanjala da će to čega sam se najviše plašila dogoditi baš meni. Ispala sam glupa i naivna budala. Ko ne voli sebe, ne može voleti ni druge. On ne misli na sebe i svoje zdravlje, jer pije u abnormalnim količinama i menja ponašanje, ne zna kad šta priča. Sinoć sam jecala u krevetu, on se okrenuo na drugu stranu i uspavao se. Mislila sam da ljubav menja čoveka, da će se on promeniti, prestati da pije, ali sav moj trud je pao u vodu. Jako sam nesrećna, a ne želim da to pokažem, trpim u sebi. Samo ja znam kako mi je. Svašta mi prolazi kroz glavu.

Postoje ki komentari da te je Ivan iskoristio. Da li i tebi to prolazi kroz glavu i da li si besna na njega?

- Videćemo večeras šta će pokazati "Parograf". Ako je to uradio zbog rijalitija, njemu neka je na čast.

Iako niste u dobrim odnosima, juče si potražila savet od Aleksandre Subotić. Da li to znači da očekuješ da ona bude uz tebe ako test bude pozitivan?

- Ne očekujem. Pričale jesmo, nikakvi saveti mi od nje nisu potrebni.

Stiče se utisak da su sada svi na tvojoj strani, da li će ova situacija promeniti tvoje mišljenje o nekim od učesnika "Parova"?

- Ma nisu. Vređaju me, napadaju, slade se mojim suzama. Požgaj je uz mene i Marijana. Dovoljno!

