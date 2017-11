PAPARACO: Kneginja Jelisaveta kao sav običan svet!

Kneginja Jelisaveta Karađorđević živi kao sav normalan svet.

Naslednicu kneza Pavla Karađorđevića i kneginje Olge od Grčke i Danske paparaco Kurira uslikao je nedavno u supermarketu dok je obavljala nabavku. Bila je u trenerci i patikama i ni po čemu se nije razlikovala od ostalih kupaca.

Ona je strpljivo čekala svoj red u delu gde se služe gotova jela, a nakon što je od prodavca poručila željenu hranu, uputila se na kasu da plati račun. I tu je stala u red, a kad je namirnice spakovala u kese, napustila je prodavnicu. Stvari je sama nosila, a ni ispred prodavnice je niko nije čekao. A i zašto bi kada, kako i sama kaže, uživa u svakodnevnim obavezama.

- To nije nimalo čudno. Redovno idem i u nabavku, i to je sasvim normalno. Često se i vozim gradskim prevozom. Mnogi ljudi me prepoznaju, pa me ljubazno pozdrave i popričaju sa mnom - rekla je nedavno kneginja.

