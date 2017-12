(VIDEO) KIJA SE GUŠILA U SUZAMA: Preživela tešku operaciju, a Luna je samo jedno zaključila

Kristina Kija Kockar i Sloba Radanović imali su teške trenutke u braku, a mnoge interesuje zašto nisu imali seksualne odnose dve godine.

U javnost su zatim procurile informacije da je Kija imala operacija na jajnicima, i da je to, između ostalog razlog dugog uzdržavanja od seksa.

Sinoć je Kiji postavljeno pitanje upravo o tome, i da li je Kija rekla Slobodanu da može da se razvede jer ne treba da nosi na leđima njene muke i probleme.

"Ja neću da odgovaram ni nakakva pitanja, neka Sloba odgovori", rekla je Kristina, a onda izašla napolje.

Sloba je potvrdio da mu je Kija rekla da može da ode, ali da je on uvek ostao uz nju i da je oporavak trajao 6 meseci. On je napomenuo da je i njemu teško da priča o tome i da će sada on ispasti ološ. Tako je i bilo.

Za Kijom, koja je uveliko plakala, je izašla Ana Korać, da je uteši.

"Neću da pričam detalje o tome, neću da pričam o seksualnom životu. Kao da je bitno, nismo više zajedno i ćao! On je ološ od čoveka, on nema srama", rekla je Kija Ani, misleći na Slobu.

Kija još dugo nije mogla da se smiri, a Luna je kasnije rekla Slobi da smatra kako Kija njega još voli.

