(VIDEO) GLAMUR: Stefan Kapičić među holivudskim džet-setom

“Star Wars: The Last Jedi” world premiere. Amazing movie. Great job Rian Johnson @riancjohnson #NOSPOILERS @ivana_horvat_ @englishpauliewallie #lastnight #starwars #lastjedi #ivanahorvat #stefankapicic #disney #worldpremiere

A post shared by Stefan Kapicic (@stefankapicic) on Dec 10, 2017 at 7:49am PST