(VIDEO) POTPUNO POBESNEO: Sloba iznerviran urlao na sve ukućane, a onda je nastao opšti haos!

Zadrugarima je danas stiglo pismo Velikog šefa, koji je ponovo morao da opomene učesnike rijalitija. To je izazvalo gnev kod Slobe Radanovića.

Naime, oni su već jednom opomenuti zbog spavanja, te im je bilo zaprećeno da će spavaća soba biti zakljuačana tokom dana, a izgleda da će se to zaista i desiti.Veliki šef je kaznio zadrugare zbog spavanja van vremena kad je to dozvoljeno i opomenuo da moraju da slušaju vođu:

"Zadrugari, ovonedeljni vođa je bio pun elana i činilo se da će moći da drži konce u svojim rukama. Danas je situacija drugačija. Čini se da stvari u Zadruzi ne funkcionišu kako je Bora zamislio. Čuli smo komentare pojedinaca da se previše uneo u ulogu. Svi osim radnika prve smene kažnjeni ste smanjenjem budžeta 500 dinara za sledeću nedelju, jer ste posle zvona spavali. Kazna se ne odnosi ni na Lunu koja je na poštedi. Možemo slobodno da kažemo da je lenčarenje obeležilo ovaj dan, pa je ovo izgleda revolt prema vođi", stajalo je, između ostalog, u pismu.

Bora je odmah odlučio da se održi porodični sastanak, koji je, kao i uvek, počeo mirno, a nastavio urlanjem. Najglasniji je bio Sloba Radanović, koji je prozivan da spava iako nije na poštedi, te je u jednom trenutku uleteo u dnevnu sobu.

"Ćuti bre! To što nisam legao tri dana, ne znači da me ne boli ruka! Pijem lekove! Ako sam legao da odspavam sat vremena, to je zato što me boli", urlao je Sloba, a onda vratio u krevet.

