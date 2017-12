KOMŠIJE OTKRILE SKANDALOZNE DETALJE O ŽIVOTU LUNE ĐOGANI: Stan joj je uvek pun muškaraca, drska je i bezobrazna!

Pored brojnih fanova, Luna Đogani je zaradila i hejtere jer, kako kažu, "folira se i nosi masku".

Lunine komšije su otkrile kakva je ona privatno, da li je ista pred kamerama, kao i šta misle o njenoj zabranjenoj ljubavi.

Već godinama Luna sama živi u Skojevskom naselju u Beogradu u ulici u kojoj žive i koleginice njene mame Jelena Kostov i Mia Borisavljević. Prva je komentarisala gospođa koja radi u restoranu tik do Luninog ulaza u koji često dolazi da obeduje.

foto: Printscreen

"Znam Lunu, dolazi često ovde sa drugaricama. Ponaša se pristojno. Znam je samo iz viđenja, ne mogu da vam kažem preciznije kakva je", bila je kratka ljubazna gospođa, a onda je druga komšinica nastavila.

"Pravo da vam kažem, smučila mi se! Ne mogu više da je gledam u rijalitiju. Pravi se fina, a uopšte nije tako fina. Imam velikih problema sa njom. Ona živi ovde dole", kaže Lunina komšinica, i pokazuje na stan u suterenu, a onda nam je otkrila o kakvim problemima je reč:

foto: Prinrscreen

"Ja izvedem unuka napolje, ona izvede svog psa i neće da ga uzme u ruke, iako se moj unuk psa plaši. Kada joj kažem da uzme psa, ona viče i sa mnom se raspravlja. Jako je drska i bezobrazna. Stalno viče i kada je u stanu. Više puta je čujem kako viče: “Koga briga šta ja radim? Šta imam kome da se pravdam? Moj život, moja stvar!” Pretpostavljam da pobesni kada se posvađa sa roditeljima. Vidi se po tome da je tvrdoglava i da voli da tera po svom", otkriva komšinica i dodaje:

"Ne znam da li joj dolaze oženjeni, ali stan joj je pun muškaraca stalno. Dolaze i žene, non-stop je tu žurka", rekla je ona.

foto: Printscreen

Komšinica koja živi iznad Lune dodaje da dok je ona u rijalitiju, njen otac Gagi dolazi da održava stan, kao i to da sve vreme brine o Luninom psu dok ona živi pred kamerama.

Komšije kažu da Lunu ne gledaju u rijalitiju, ali da su čuli da se smuvala sa oženjenim pevačem i da ih to ne čudi jer je viđaju kako ustaje tek popodne, a onda se provodi noću i tako sve ukrug. Većina njih se pitala kako to da je Luna dobila stan od Anabele i to od 70 kvadrata u naselju gde stanovi nisu nimali jeftini. Tada je kvadrat u njenoj zgradi koštao oko 1.600 evra, što znači da je Anabela tu nekretninu platila oko 110.000 evra.

"Nije baš da Anabela ima blistavu karijeru da bi ćerki mogla tako nešto da priušti dok je opšte poznato da Gagi duguje i Bogu i narodu", kaže jedan od komšija.

Kurir.rs/Puls, Foto: Printscreen

