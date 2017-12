DRAGANA MIRKOVIĆ ZAPALILA CIRIH: Umor prestaje da postoji kad izađem pred publiku!

Uprkos tome što se tek vratila sa Američke turneje na kojoj je oborila sve rekorde u posećenosti za Draganu Mirković nema mnogo odmora.

foto: Sash photography/KND Production

On je već održala i sledeći veliki koncert na turneji „Od milion jedna“ i to u hali „Dietikon“ u Cirihu koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

foto: Sash photography/KND Production

Umor prestaje da postoji kada se nađem pred publikom, što se još jednom pokazalo i u Cirihu. Ljubav i energija koju su mi svi iz hale te večeri pružili, dali su mi krila da im pevam puna tri sata i jedino što se nadam je da su svi uživali te večeri koliko ja – rekla je folk zvezda.

foto: Sash photography/KND Production

