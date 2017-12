ŽELJKO NASAMAREN: Bivšeg dečka Vesne Zmijanac verenica prevarila za 30.000 evra!

Bivšeg verenika Vesne Zmijanac Željka Rstića prevarila je devojka Marjana za 30.000 evra.

Biznismen je pre odlaska na odmor u Dubai saopštio verenici, s kojom je bio više od dve godine, da više ne želi da bude s njom, zbog čega mu je ona napravila pakao od života.



- Marjana je mnogo ljubomorna i to je bio glavni razlog zbog kojeg je Rstić odlučio da je ostavi. U više navrata je razbijala stvari u njegovom stanu, u koji se uselila pre pola godine. Nije mogla da se pomiri s činjenicom što je pre nje imao veze s poznatim pevačicama i htela je da bude kao one. Kada joj je rekao da hoće da je ostavi, rešila je da mu napakosti i iskoristi sve što može. Danima mu je govorila da joj treba novac za legalizaciju jedne zgrade i on joj je na kraju dao u ruke 30.000 evra. Međutim, Željko je ubrzo saznao da taj novac uopšte nije dat za to. Marjana je novac potrošila na neke druge stvari. Ona je kasnije plakala, dolazila mu na vrata i izvinjavala se, ali Rstić nije hteo ni da čuje za nju - otkriva naš izvor i dodaje da biznismen ume da bude kada mu se neko meša u posao i finansije.



Pozvali smo Rstića za komentar.

- Ima istine u svemu tome, ali zasad ne bih ništa komentarisao -kaže Željko.



