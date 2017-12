(VIDEO) PATI ZA MINOM? Đekson posvetio pesmu maloletnici!

Mina Vrbaški izbačena je iz "Zadruge" pre dve nedelje, a Nemanja Đerić Đekoson se nakon toga potpuno promenio. Naime, on od tada želi da ode kući, a na sve načine moli svoje fanove da ne glasaju za njega.

Iako su on i Mina prošli raznorazne faze tokom rijalitija, na kraju se ispostavilo da su emocije koje gaje jedno prema drugom vrlo jake. Đekson je to dokazao i ove večeri, kada je u pabu uzeo mikrofon u ruke i zapevao, a umesto imena "Jelena" on je u pesmu ubacio reč "debela", kako je često u šali zvao Minu.

foto: PrintScreen/Youtube

"O, gde si, debela, da mi srce smiriš? Da i ove noći malo dušom danem", pevao Đekson.

On se veoma uneo u pesmu, a po grimasama koje je pravio bilo je očigledno da ga reči ove pesme pogađaju direktno u srce. Vreme će ipak pokazati da li je je Đeksonova ljubav prema Mini toliko jaka ili je u pitanju samo usamljenost koju oseća u izmenjenim uslovima u rijalitiju.

