(VIDEO) POKAZALI SU JOJ FOTKU GDE ANDRIJA LEŽI PORED GOLE PLAVUŠE: Kijina reakcija je šokirala sve u rijalitiju!

Kristina Kija Kockar koja je trenutno u rijalitiju je imala priliku da vidi fotografiju koju je njen dečko objavio na Instagramu, a njena reakcija je zapanjila sve.

Ona nije odmah odreagovala, pa je na kraju iznela svoje mišljenje.

"Neću da se pecam dok ne čujem lično od njega.... I da jeste i da nije, on može lično da mi kaže. Nije mi problem da sačekam ni pet meseci. To neće promeniti onako kako se osećam, niti šta mislim, dok ne čujem od njega. Ja vrlo dobro znam njega, da je on jedan ludak. To je namerno tako stavio. Čuli smo se sada skoro. Znam da ne bi radio to javno, ali stvarno neću da se pecam", rekla je Kija.

Na samom kraju svog izlaganja, ona je svom dečku uputila poruku.

"Imam poruku za Andriju, da se ne brine i da ovo nije promenilo moje mišljene uopšte. Dok ne čujem lično od njega, ostajem pri svome", rekla je ona. Međutim, izgleda da je njen dečko napravio šalu i da je u pitanju upravo Kristina.

